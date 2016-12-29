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США высылают из страны 35 российских дипломатов

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Эффект Трампа. Мир после выборов в США (254)

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Граждане РФ будут высланы из Вашингтона и Сан-Франциско в течение 72 часов. Высокопоставленный американский чиновник назвал это "ответом на кампанию притеснения американских дипломатов в Москве со стороны властей России".
Флаг США
REUTERS Yuri Gripas

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Власти США высылают из страны 35 российских дипломатов, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя американской администрации.

Руслан Бортник
РИА Новости Украина Евгений Котенко
Бортник о выборах в США и их влиянии на отношения Украина-РФ-США

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Сообщается, что граждане РФ будут высланы из Вашингтона и Сан-Франциско в течение 72 часов. Высокопоставленный американский чиновник назвал это "ответом на кампанию притеснения американских дипломатов в Москве со стороны властей России".

Доступ к двум учреждениям будет закрыт всем российским должностным лицам начиная с полудня пятницы, 30 декабря.

Ранее некоторые из 17 спецслужб, входящих в разведывательное сообщество США, заявили о том, что российские хакеры якобы атаковали во время предвыборной кампании ресурсы политических организаций страны, чтобы помочь республиканцу Дональду Трампу победить. Однако с такими выводами не согласился директор ФБР Джеймс Коми.

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