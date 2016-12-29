Хозяйке на заметку. Въезд в США теперь строго по предъявлению соцсетей

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РИА Новости Украина

Правительство США начало запрашивать у иностранных граждан, планирующих посетить Соединенные Штаты, информацию об их соцсетях и медиа активности в рамках борьбы с терроризмом. Такую информацию предлагается предоставить в анкете по программе Esta, по которой многие туристы едут в США.

Предлагается предоставить профили в Facebook, Twitter, LinkedIn, Tumbler, Instagram, Instagram, LinkedIn, YouTube, для этого добавлены специальные строки в анкете. Бюро таможенного и пограничного контроля, которые инициировали эту программу, изначально говорили, что если туристы откажутся предоставить такую информацию, это никак не повлияет на рассмотрение анкеты.

Предлагаемые меры уже вызвали волну критики, в связи с неопределенностью о том, как будет использована информация.

Ситуацию для Sputnik коентирует Эрик Вандербург (Eric Vanderburg), эксперт по информационной безопасности и праву пользователя на неприкосновенность частной жизни

– Вы знаете, американские службы всегда собирали довольно много информации о человеке во время рассмотрения заявления на получение визы, изучая в каких странах человек, побывал до этого, информацию о предыдущих визитах в США, просматривают его резюме, прошлые места работы и т.д. Теперь они станут собирать и данные с ваших учетных записей в социальных сетях – Facebook, Twitter, LinkedIn, Tumbler, Instagram. Просматривают всю информацию на предмет того, представляете ли вы угрозу.

Скажите, как происходит процесс. Вы входите в комнату, а охранник просит вас показать ему ваш аккаунт в Instagram?

– Не совсем, процесс сбора и оценки информации занимает некоторое время. В распоряжении бюро таможенного и пограничного контроля есть очень хорошие программные средства, которые позволяют получить необходимую информацию, после чего её анализируют с помощью программы, задавая фильтры или применяя поиск по ключевому слову и другие методы. Также они, возможно, просмотрят ваш список друзей и прочие подробности.

Ну, во-первых, для анализа информации, вам не нужны никакие программы, нужно просто скачать бесплатное приложение Instagram на телефон и всё. А, во-вторых, почему бы просто не спросить: "Голубчик, а вы, случаем, не террорист?" Ведь, зная, что меня будут проверять, я могу создать фальшивый аккаунт в социальной сети?

– Конечно, фальшивые аккаунты встречаются постоянно. Помимо этого существуют другие проблемы – люди, которые зарегистрированы в социальных сетях под вымышленным именем, или же расхожие имена и фамилии, вроде Джона Смита или Мохаммеда. Как в таких случаях узнать, тот ли вы нашли профиль? Помимо этого есть проблема с поддельными аккаунтами, созданных с использованием чужих личных данных. Вы предоставляете пограничным службам информацию о своей странице, они вас спрашивают: "А как же вот этот аккаунт?" Вы говорите, что это не ваш аккаунт. "Странно, на фотографии человек выглядит, как вы". Поэтому с этим видом сбора и анализа информации будет связано много проблем как для самих служб, так и для тех людей, которые хотят посетить США.

Группы активистов выразили беспокойство, что арабские и мусульманские общины больше всего пострадают от нововведения. Скажите, существуют ли опасность для религиозных и этнических групп, и можно ли назвать этот метод сбора информации цифровым вариантом личного досмотра?

– Возможно, что подобная практика в большей степени коснётся мусульманские общины, чем остальных. Так уже случалось с рядом других инициатив, которые в конечном итоге ударили именно по этим группам.

То есть фактически это расовое профилирование, или может потенциально стать таковым?

– Скорее это всеобъемлющее профилирование, но определенная его часть будет направлена против определенных лиц.

В конечном итоге, им придется собирать огромное количество информации, большую часть которой, полагаю, они будут просто скидывать в гигантскую базу данных в надежде, что однажды смогут ей воспользоваться. Но проблема в том, что если ты собираешь данные, не имея при этом подходящих систем и алгоритмов для ее использования, то, по сути, ты просто копишь мусор, который при этом еще и представляет потенциальный интерес для кого-то со стороны.

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