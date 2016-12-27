"Чистильщики" Трампа анонсируют отмену около 70% указов Обамы

Владимир Матвеев

Избранный президент США Дональд Трамп намерен отменить примерно 60-70 процентов указов Барака Обамы, сказал в эфире телеканала Fox экс-спикер конгресса США и соратник республиканца Ньют Гингрич. Американское общество ожидают знаковые перемены.

"Около 60 или 70% его (Обамы – Авт.) указов, почти все будут аннулированы Трампом", — заявил Гингрич в эфире Fox News.

По словам политика, такие меры потребуют "небольшого юридического оформления, умных юристов, которые это сделают". При этом он отметил, что у Трампа есть юристы, которые помогут ему отменить даже те указы Обамы, которые формально отменить уже нельзя.

В частности, по словам политика, Дональд Трамп намерен снизить налоги; "отменить и заменить" реформу здравоохранения Обамы; отменить ограничения на добычу углеводородов, включая шельфовые месторождения; вывести США из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП).

Важная задача — придание импульса строительству новых объектов и инфраструктуры и избавление от параметров, увеличивающих стоимость работ и др.

Республиканская партия, которая будет контролировать обе палаты Конгресса и Белый дом, намерена уделить приоритетное внимание замене закона о системе здравоохранения, принятого по инициативе уходящего президента и получивший название Obamacare.

"Когда речь заходит об Obamacare, отмена означает свободу – свободу от высоких выплат, низкокачественной помощи и новых нарушенных обещаний", – написал в "Твиттере" в пятницу спикер Палаты представителей Пол Райан, сообщает Голос Америки.

Крупные страховые компании выходят из программы, а оставшиеся поднимают страховые взносы в среднем на 25 процентов в 2017 году.

"Мы отменим катастрофу под названием Obamacare и создадим новую систему здравоохранения, проведем всевозможные реформы, которые будут работать на вас и вашу семью", — заявил на днях Трамп, выступая перед своими сторонниками.

В течение нескольких лет республиканцы обещали отменить этот закон. Они надеются, что после того, как Дональд Трамп станет президентом, у них появится возможность это сделать.

"Сразу после 1 января мы вынесем резолюцию об отмене Obamacare. А потом будем работать в ускоренном режиме, чтобы подготовить более эффективные предложения, чем действующий закон", - цитирует заявление лидера сенатского большинства Митча Макконнелла "Голос Америки".

Дональд Трамп в своем видеообращении ранее заявил, что намерен "выпустить уведомление о намерении выйти из Транстихоокеанского партнерства — потенциальной катастрофы для нашей страны. Вместо этого, мы будем вести переговоры о честных двусторонних торговых сделках, которые вернут рабочие места и производство назад в Америку".

Помимо этого, Пентагон получил служебную записку от переходной команды избранного президента США Дональда Трампа, в которой перечислены будущие приоритетные направления работы военного ведомства.

Согласно документу, попавшему в распоряжение Foreign Policy и ряда других американских СМИ, Минобороны США при администрации Трампа должно будет сфокусировать внимание на борьбе с ИГ, наращивании оборонной мощи страны и кибербезопасности. При этом о РФ, как об одной из уже традиционных главных угроз для США, не написано ни слова.

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Наряду с этим, показательно при нынешнем расколе элит и общества, что на минувшей неделе американский Центр превентивных мер выпустил доклад, в котором в очередной раз назвал Россию главной угрозой для США в 2017 году.

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января 2017 года.