В США разбился военный вертолет: есть погибшие

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Два человека погибли в результате крушения военного вертолета в районе залива Галвестон в американском штате Техас, сообщает телеканал KHOU со ссылкой на военных.

Ранее сообщалось, что противопожарное управление американского города Пасадина, штат Техас, проверяет сообщения о крушении военного вертолета Apache недалеко от побережья.

Представитель военно-воздушных сил Национальной гвардии США подтвердил информацию о крушении Apache и сообщил, что два человека, находившиеся на борту вертолета, погибли.