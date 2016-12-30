Режим прекращения огня в Сирии вступил в силу

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Сирийская армия прекратила боевые действия на всей территории Сирии согласно договоренности, сообщил РИА Новости сирийский военный источник.

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Ранее стало известно, что сирийская армия и вооруженные группировки согласились соблюдать режим прекращения огня на всей территории Сирии с полуночи 30 декабря. Соглашение исключает террористические группировки "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство".

"Наша армия прекратила боевые действия во всех провинциях, с начала перемирия",- рассказал собеседник агентства.

В ополчении городов Дамаск, Алеппо и Хомс РИА Новости сообщили, что прекращение огня на линиях фронта с вооруженными группировками сохраняется на протяжении часа.

"За последние 40 минут никто ни в кого не стрелял. Мы, как и армия, поддерживаем режим прекращения огня",- рассказал РИА Новости источник в ополчении Алеппо.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о достижении договоренностей по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры. Подписаны три документа: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирии, второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня, третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.