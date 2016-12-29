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Сирийская оппозиция подтвердила готовность присоединится к перемирию

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По данным СМИ, представитель сирийской оппозиции заявил, что режим прекращения огня не распространяется на территории, подконтрольные террористической группировке "Исламское государство".
Ситуация в Алеппо
REUTERS Omar Sanadiki

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Сирийская оппозиция подтвердила, что присоединится к режиму прекращения огня в полночь, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя оппозиции.

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Наступление сирийской армии на позиции "ан-Нусры" под Дамаском

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что режим прекращения огня в Сирии вступит в силу с 00.00 30 декабря.

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По данным агентства, представитель также заявил, что режим прекращения огня в Сирии не распространяется на территории, подконтрольные террористической группировке "Исламское государство".

В четверг президент РФ Путин сообщил о подписании трех документов: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории САР; второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня; третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

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