Падение гривны спровоцировано бюджетной политикой – Блинов

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Впервые с марта 2016 года доллар на межбанке преодолел планку в 27 гривен. В частности, на 12:30 четверга, 29 декабря, доллар торговался в среднем по 27 гривен 23 копейки, что почти на 35 копеек больше, по сравнению с закрытием рынка в среду. Правда, позже гривневые котировки несколько стабилизировались до уровня 27,10-27,25 гривен за доллар.

В Нацбанке уверяют, что это временный валютный скачок, и он никак не связан с национализацией "ПриватБанка".

Курсовые колебания, их причины и последствия в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал экономический эксперт Андрей Блинов.

(текст публикуется на языке оригинала) РИА Новости Украина Евгений Котенко Как национализация "Привата" повлияет на курс гривны. Мнение эксперта

Що насправді спричинило падіння нацвалюти?

— Насправді це досить незвично, що НБУ ще не встановив офіційний курс на завтра, хоча він традиційно робить буквально автоматично рівно о шостій годині кожного дня на наступний робочий день. Відповідно, ми маємо поки що за оперативними даними НБУ те, що сьогодні за офіційними даними Центробанку банківський день закрився на позначці 27 гривен 19 копійок за долар. Судячи за логікою встановлення офіційного курсу, завтра буде саме такий курс гривні до долара і, відповідно, цей курс буде встановлений, можливо, на всі вихідні, аж до 4 січня. Зниження за сьогоднішній день становило фактично 30 копійок. Я абсолютно впевнений, що це максимум сьогодні ми досягли курсу. Дійсно, сьогодні максимальний курс на міжбанку доходив навіть до 27,30- 27,35 грн/дол. за моєю інформацією. Власне, НБУ вище транзакції, ніж 27,29 грн/дол. не показував. В будь-якому разі перелом стався. На мій погляд, ключова причина цього – це агресивні витрати бюджету, які в нас традиційно відбуваються в останню декаду грудня. Цього року дуже багато коштів було накопичено бюджетом, адже він в цілому виконує це досить стабільно і рівномірно і, як завжди, у нас дуже багато коштів залишалось на останню декаду на рахунках різних розпорядників, і за нашою, досить сумною традицією, всі намагались ці кошти витратити, оскільки новий бюджетний рік — це обнуління, захист нових програм тощо, і кошти автоматично не перекидаються на наступний рік. Цього всі завжди бояться, і тому виплачуються навіть заробітні плати, частково пенсії, деякі соціальні допомоги навіть за грудень вже зараз. Відповідно, великі ці кошти виходять як на руки, так і на власні рахунки банківської системи, і дуже висока гривнева пропозиція з’явилась, тобто саме не доларовий голод, а гривнева пропозиція надмірна через бюджетну політику. Вона є ключовою причиною цього стрибку.

Яку тут роль тут зіграв перехід ПриватБанку у держвласність? УНИАН Национализация "ПриватБанка": есть риск давления на курс гривны - Горбаль

— Ситуація з ПриватБанком не впливає на обмінний курс. Справа в тому, що на сайті НБУ з’явився прес-реліз, в якому зазначено, що вчора, 28 грудня НБУ монетизував облігації внутрішньої державної позики на суму 25,8 мільярдів гривень. Тут дуже важливо пояснити, що таке "монетизував". Одна справа, коли ми говоримо про якісь аморфні 148 мільярдів гривен, які направляються в статутний капітал банку, образно кажучи, це неживі гроші, які не впливають на попит і пропозицію на будь-якому ринку – на фінансовому, на товарному, на валютному ринку. Однак, якщо ці кошти монетизуються, тобто ці кошти переходять на рахунок банку, і він може за рахунок їх видавати депозити, проводити платежі, тощо, відповідно, вони починають грати з класичних кривих попиту і пропозиції. Відповідно, це вчора відбулось, ринок на це, я думаю, також реагує. І я не зовсім погоджуюсь із твердженням НБУ, що взагалі це жодним чином не впливає на ситуацію на ринку. НБУ приводить аргумент, що на сьогоднішній день відбувається приплив коштів населення в інші банки, який перекриває вдвічі відплив депозитних коштів з фізичних осіб з ПриватБанку. Можливо, це і так, але НБУ не показує, як це відбувається саме у валютній складовій, бо вже щезла паніка і вже немає в плані гривневих платежів в ПриватБанку і зняття гривневих коштів. Вже сьогодні немає черг, щоб зняти гроші з карток чи щось перерахувати в ПриватБанку, адже вже хто бажав, це давно зробили, із гривневою ліквідністю всі бачать, що в банку немає проблем. Є проблема з валютою, тому що банк дуже кволо, неспішно виплачує валютні платежі. Це створює тиск, можливо, більш психологічного характеру.

Те, що на нові депозити знижена ставка…

— Вони будуть знижені з 1 січня.

Це тривожний сигнал? Чи їх просто привели до ринкових? Константин Бабков Пока "ПриватБанк" "доит" НБУ, гривна падает

— Ні, ще не привели. Ще досить великі перекоси по річних депозитах. Я, до речі, особисто після націоналізації банку і надання йому 100% гарантій відкрив саме валютний депозит в ПриватБанку, оскільки ставки є високими, річна ставка складає 9,5%. Це в будь-якому разі дуже серйозна премія, порівняно з іншими державними банками, які мають ту ж саму гарантію і є такими ж самими державними. Тому, я думаю, що навпаки це рішення було спеціально, бо рідко хто з банків анонсує, вони тихенько знижують ставки. Мова йде про те, що ПриватБанк таким чином намагається отримати додаткову валюту.

Ваш прогноз на наступні три місяці — якого курсу нам чекати?

— Я думаю, що середній курс на наступний рік становитиме 29 гривень за долар, і до 10 січня нас очікує укріплення національної одиниці, тобто, хто хоче купити валюту, бажано це робити після 10 січня.

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Ранее эксперт финансового рынка Игорь Львов в эфире "ГС" прокомментировал, как национализация "ПриватБанка" повлияла на курс гривны, и к каким последствиям эта ситуация приведет в 2017 году.