НБУ монетизировал облигации внутреннего госзайма для "ПриватБанка"

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины монетизировал облигации внутреннего государственного займа для ПАО КБ "ПриватБанк". Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"В рамках оздоровления ПАО КБ "ПриватБанк" Национальный банк Украины монетизировал облигации внутреннего государственного займа, выпущенные Министерством финансов для капитализации банка после его перехода в государственную собственность. Для этого вчера, 28 декабря 2016 года, Национальный банк купил ОВГЗ на сумму 25,8 млрд грн", — говорится в сообщении.

Отмечается, что средства, полученные от продажи ОВГЗ, в большей степени направили на погашение задолженности банка перед НБУ по кредитам рефинансирования.

В среду после монетизации ПАО КБ "ПриватБанк" уже погасил эту задолженность перед регулятором.

Следовательно, средства от монетизации ОВГЗ для ПАО КБ "ПриватБанк" не будут направлены на покрытие оттоков по депозитам с банка и не окажут значительного влияния на валютный рынок и уровень инфляции.

Читайте также: Бюджет Украины испытает огромную нагрузку из-за "ПриватБанка" — Федоров

Правительство Украины ранее в декабре приняло решение о национализации крупнейшего в стране частного банка, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "ПриватБанка". Новым председателем правления был назначен экс-министр финансов Украины Александр Шлапак.