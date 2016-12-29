НБУ нужно было завершить очищение банковской системы "ПриватБанком" - эксперт

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Банки с недостаточным капиталом могут закрыть через три дня. Крайним сроком для достижения "положительного значения достаточности капитала" для финучреждений так называемой второй двадцатки в НБУ определили 1 января 2017 года. Об этом говорится в сообщении регулятора. Речь идет также о том, что по результатам диагностики качества активов и достаточности капитала, из второй двадцатки банков семь не нуждались в докапитализации, еще 12 предоставили программы докапитализации.

Отвечая на вопрос, действительно ли некоторые банки могут прекратить свою деятельность с 1 января, эксперт по вопросам финансов, бывший член совета НБУ Василий Горбаль отметил, что на 1 октября было четыре банка, в которых уставной капитал — меньше минимально достаточных 120 млн гривен. При этом один из них уже выведен с рынка.

"Я считаю, что не надо было писать, возможно, вот так на всеобщее обозрение, когда речь идет о трех банках. Можно было бы адресно обратиться к этим банкам и не поднимать такую дискуссию перед Новым годом. Хотя также хочу отметить, что, учитывая то, что пошли на такое волевое решение относительно "ПриватБанка", то надо было "ПриватБанком" уже и завершить этап очищения банковской системы, потому что все такие вещи вселяют такую неуверенность, будто этот этап у нас никогда не закончится", — заявил эксперт в эфире радиостанции Голос Столицы.