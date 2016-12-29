В Нацсовете связали проблемы канала "1+1" с национализацией "ПриватБанка"

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Телеканал "1+1" должен представить обновленную информацию о конечных бенефициарах из-за национализации "ПриватБанка", заявил председатель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко в комментарии "Детектор медиа".

Глава Нацсовета напомнил норму закона, согласно которой продолженная лицензия выдается не ранее последнего дня срока действия старой лицензии.

Ранее телеканал "1+1" обратился к президенту Петру Порошенко, заявив, что ему пытаются отключить вещание, а также осуществить рейдерский захват.

"15 декабря Национальный совет переоформил и продлил лицензию "1+1". За это решение проголосовали все члены Нацсовета. Рассмотрение заявки канала длился 6 месяцев из-за многочисленных недостатков со стороны лицензиата, которые представители лицензиата исправляли вместе с сотрудниками нашего аппарата. Мы приняли решение, как только были исправлены все недостатки", — сказал Артеменко.

Он также напомнил, что состоялась национализация "ПриватБанка". В связи с этим Нацсовет запросил у телеканала "1+1" обновленные данные о конечных бенефициарах. Сначала устно, а 28 декабря, заместитель председателя Нацсовета Ульяна Фещук прислала "1+1" официальный запрос о бенефициарах.

"Между тем "1+1" от нас требовал срочно выдать им бланк лицензии. Мы им отвечали, что не имеем права выдавать до окончания срока действия лицензии — то есть не раньше 29 декабря. Интересно, что в законе не указан конечный срок выдачи бланка продленной лицензии. Из нашей общей практики мы выдаем бланк продленной лицензии в течение до 30 дней с момента уплаты лицензионного сбора, как в случае с выдачей новых лицензий", — пояснил юридическую позицию председатель Нацсовета.

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По словам Артеменко, Нацсовет не выставлял "1+1" счета на оплату лицензионного сбора, поскольку запросил обновленные данные для лицензии.

"Они сами оплатили лицензионный сбор 23 декабря без выставления счета, даже переплатили вдвое. Мы им будем возвращать половину суммы", — сообщил он.

Поскольку лицензионный сбор уплачен 23 декабря, Нацсовет считает, что есть время на выдачу бланка лицензии до 23 января. "Почему они так спешат — я не знаю. Возможно, это как-то связано с "ПриватБанком" ", — предположил Артеменко.

Председатель Нацсовета подчеркнул, что "1+1" может продолжать вещание даже при отсутствии бланка лицензии, ведь уже принято решение Нацсовета о продлении срока действия лицензии.

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В то же время ведущая канала 1+1 Маричка Падалко на своей странице Facebook сообщила об усиленной охране на канале.

Премьер-министр Владимир Гройсман уже заявил, что намерен оказать телеканалу всю необходимую помощь.