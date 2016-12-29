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"ПриватБанк" не будет повышать комиссию за оплату коммунальных платежей

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"ПриватБанк" - национализация или рейдерство (188)

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Как отмечается, "ПриватБанк" обещает сохранить нулевые тарифы на коммунальные платежи для владельцев пенсионных карточек. Без комиссий будут приниматься и платежи в адрес поставщиков коммунальных услуг.
Банкомат ПриватБанка
Украинское фото

КИЕВ, 29 дек – РИА Новости Украина. "ПриватБанк" не будет повышать комиссию за уплату коммунальных платежей. Они сохраняться на нынешнем уровне 1% от суммы (за воду, электроэнергию и тепло) до 3 грн (за газ и другие коммунальные услуги), сообщило агентство "Укринформ", со ссылкой на пресс-службу банка.

В случае оплаты коммуналки через терминал самообслуживания тариф банка будет составлять 2 грн на все виды платежей, а в "Приват24" на коммунальные платежи действует единый тариф в размере 1 грн.

Сообщается, что также "ПриватБанк" обещает сохранить нулевые тарифы на коммунальные платежи для владельцев пенсионных карточек. Без комиссий будут приниматься и платежи в адрес поставщиков коммунальных услуг,  имеющих прямые договоры с банком.

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