Пока "ПриватБанк" "доит" НБУ, гривна падает

Константин Бабков

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

Валютный курс перед новогодними праздниками традиционно движется в сторону ослабления гривны. В этом году ситуация с "Приватбанком" добавила свою лепту в предновогодние движение валютного курса. Да и в будущем году судьба "Привата" будет иметь решающее значение для финансовой системы и стабильности гривны.

Сколько вольют в "Приватбанк"?

Национализированный "Приватбанк" продолжает получать деньги по прямой линии "от печатного станка". Отток денег из банка продолжается, наличный курс доллара растет. В первый день после национализации "Приватбанк" получил от НБУ 15 миллиардов гривен. Спустя несколько дней — еще 10 миллиардов гривен: Национальный банк Украины предоставил "ПриватБанку" кредит рефинансирования объемом 10 млрд грн для поддержки ликвидности, сообщила пресс-служба НБУ. При этом, параметры кредита, включая его срок, процентную ставку и залог, относятся к категории банковской тайны.

Помимо этих "тайных" денег в новом году "Приват" получит полную сумму докапитализации, о которой было заявлено после решения о национализации банка. Кабинет министров Украины разрешил Министерству финансов в рамках программы докапитализации национализированного "ПриватБанка" на 116,8 млрд грн выпустить на половину суммы облигации внутреннего государственного займа с привязкой к курсу доллара (индексированные ОВГЗ).

Несмотря на эти действия, вкладчики, вероятно, уходят, и отток идет, вероятно, не только по гривневым, но и валютным депозитам.

Ситуация в "Приватбанке" будет иметь определяющее значение для курсовой стабильности, считает экономист, руководитель проекта "Путь к успеху" Андрей Блинов.

"Приватбанк" был ориентирован на розницу, на депозиты физлиц, а кредитовал бизнес, связанный с акционерами, то перед национализацией, я думаю, произошла переоценка этих кредитов, из валюты в гривневую задолженность. С другой стороны, структура обязательств банка, которые большей частью находятся в долларах и евро, такой и остается. И сейчас клиенты столкнулись с тем, что получить валюту было вообще невозможно. По моей информации, сейчас она выдается под заявку, а не в автоматическом режиме. С гривной проблем нет, учитывая получение рефинансирования от НБУ, а по валюте — есть", — отметил Блинов.

"Когда есть проблема с выдачей денег, усиливается паника. Если остальные сервисы "Привата" работают, то по валюте такой истории нет, и это доже дополнительно нагнетает ситуацию и у многих экономистов есть понимание, что как пройдет национализация банка и сложатся отношения бывших собственников банка с властью, от этого будет зависеть и обменный курс", — добавил эксперт.

Курс будет расти

В конце года в финансовой системе накапливается избыточное количество гривны, которую все пытаются перевести в более надежные денежные знаки, евро и доллары. Если население перед праздниками традиционно валюту сдает, то бизнес ее покупает. Например, для выплаты дивидендов иностранным инвесторам, которые эти дивиденды выводят потом за границу.

"Люди платят по импортным контрактам, возвращают прибыль своим учредителям иностранные компании. У нас же НБУ очень толерантный к иностранным, так сказать, инвесторам. Он же позволяет выводить дивиденды. То есть все хорошо, что мы можем вот легко и непринужденно создавать такие каналы оттока валюты. Я обратить хочу внимание на то, что гривна все-таки более или менее стабильна, в районе 27 с небольшим гривен курс доллара на наличном рынке. То есть на наличном рынке все чуть спокойнее, чем на безналичном. Что опять же говорит о том, что источник проблем там — на безналичном рынке", — отмечает главный редактор журнала Деньги.ua Александр Крамаренко.

В свою очередь главный аналитик рейтингового агентства "Эксперт-Рейтинг" Виталий Шапран в шутку отметил, что уже второй год события на нашем валютном рынке под Новый год напоминают биологический процесс размножения.

"Выпущенные Минфином сперматозоиды (ликвидность, деньги которые нужно срочно потратить до конца года, возвращенный НДС и т.д.) атакуют яйцеклетку (валютный межбанк) избыток ликвидности от межбанка пытается отогнать (абсорбировать) НБУ в меру своих тонких ЗВР. Результат известен наперед, все уставшие участники процесса разбредутся на праздники с тем что бы в первых числа получить новый приток валюты, после восстановления активности на Западных рынках. Может быть пора уже принять какой-то закон позволяющий Минфину не спешить срочно все потратить пока часы не пробили 12? Да, и напомню, что сегодня последний в году полноценный банковский день, а уже с понедельника в любом обменном пункте можно будет купить валюту без пенсионного сбора, надеюсь тут уж не будет сюрпризов", — написал Шапран на своей странице в Facebook.

Андрей Блинов в связи со сложностями по снятию валюты в "Приватбанке" отметил, что в целом по банковской системе идет прирост депозитной базы в гривне и по валюте, после снятия ограничений на выдачу депозитов, прирост идет вот уже несколько месяцев. Сейчас система вернулась назад. Мы понимаем, что если деньги снимаются из банка, то они могут перевкладываться в банки, в том числе и стеклянные, но часто на них стараются что-нибудь купить. Поэтому, создается давление и на рынок товарный, и на рынок валютный. Валюта наиболее гибко на это реагирует", — сказал Блинов.

По мнению экономиста, роль "Приватбанка" в ослаблении гривны, безусловно, есть, но ее сложно оценить.

"Я думаю, что ситуация с обменным курсом немного успокоится, и по итогам января может быть небольшое укрепление, но промежуток этот будет коротким. К 10 января можно ждать укрепление, а к 15 января, в засимости от того, как будет развиваться ситуация с "Приватом", можно будет более предметно говорить. Подъем курса полностью скрадывается в января из-за обильных праздников. Но курс обязательно будет расти весь январь и большую часть февраля, потому что предложение валюты будет крайне низким до начала марта. Традиционно, валюта по новым контрактам еще не заходит, и первые месяцы года всегда очень скудные по долларовому предложению", — пояснил экономист.

"Черных лебедей", о которых сейчас говорят эксперты, в следующем году будет много. Может, они пока еще существуют в виде "гадких утят", но они действительно имеют все шансы превратиться в больших крупных лебедей", — добавил Блинов.

Термин "черный лебедь" ввел Нассим Талеб. Это редкие события, которые, как показал глобальный финансовый кризис, оставляют разрушительные последствия. В некоторых случаях вероятность их наступления не так высока, но последствия почти всегда очень серьезные. В настоящее время, по мнению аналитиков, высокий уровень долгов на балансах в ряде стран сужают возможности мировой экономики в борьбе с новыми потрясениями. Для экономики Украины "черным лебедем" остается "ПриватБанк". Вырастет ли он до нужного размера или получится нивелировать?