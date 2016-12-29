Золотарев: политпроект Савченко - это технология

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко заявила о создании общественной платформы "РУНА" ("Рух украинского народа"). Соответствующее заявление она сделала в ходе пресс-конференции во Львове.

"Сегодня мы хотим представить вам общественную платформу. Это не будет политический проект, партия — это всего лишь механизм, она у нас появится тогда, когда это будет нужно. В настоящее время это просто естественное объединение людей, которые слышат самую суть, саму идею, а не какие-то лозунги, какой популизм. "РУНА" — это движение украинского народа, активных, мыслящих украинцев", - заявила Савченко.

Политолог, директор Центра "Третий Сектор" Андрей Золотарев убежден, что давать какие-либо прогнозы относительно дальнейшей деятельности движения "РУНА" пока еще слишком рано.

"Многие ожидали, что Надежда Савченко будет развиваться в сегменте существующей политической ниши и запроса на создание партии участников АТО, добробатов. Однако, летчица-депутат пошла по несколько иному пути — нацелилась на достаточно широкий и размытый протестный сегмент, который не одобряет политику Киева на Донбассе, убежден в коррупции во власти, требует реальных реформ. Проблема в том, что на этот сегмент претендует широкий круг политических сил, схожую риторику мы будем слышать и от

"Батькивщины", и от "Оппозиционного блока". Но в отличие от остальных, Савченко не обладает достаточными медийными ресурсами и кадровым потенциалом партии. Проект может быть обречен на роль сугубо технологического, через который будут доноситься те или иные месседжи, которые в силу ряда обстоятельств не будут услышаны от других политиков. Например, тема децентрализации. Да, у Савченко есть амбиции, но пока что они ничем не подкреплены", - отметил Золотарев.

Кроме того, эксперт считает, что Савченко лукавит, утверждая, что новосозданное движение не финансируется извне.

"Даже для того, чтобы создать диванную партию нужны деньги, и при чем немаленькие. Тема отцов-содержателей движения Савченко пока остается открытой, но ясно то, что на депутатскую зарплату серьезную политсилу не построишь", — подытожил Золотарев.

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