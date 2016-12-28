Депутат: задача Надежды Савченко - доносить планы Кремля до украинцев

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко заявила о создании общественной платформы "РУНА" ("Рух украинского народа"). Соответствующее заявление она сделала в ходе пресс-конференции во Львове.

"Сегодня мы хотим представить вам общественную платформу. Это не будет политический проект, партия — это всего лишь механизм, она у нас появится тогда, когда это будет нужно. В настоящее время это просто естественное объединение людей, которые слышат самую суть, саму идею, а не какие-то лозунги, какой популизм. "РУНА" — это движение украинского народа, активных, мыслящих украинцев", — заявила Савченко.

Нардеп от фракции Радикальной партии, экс-глава Комитета избирателей Украины Игорь Попов уверен, что представленное летчицей-героиней движение является проектом, которым руководят в Российской Федерации.

"Новое движение Надежды Савченко станет очень важной платформой для того, чтобы доносить украинскому народу планы Кремля. Если говорить в целом, то представленное Савченко движение "РУНА" — технологический проект. Его главная цель — привлечь внимание общества, средств массовой информации, а потом показывать украинцам, в каком направлении должно двигаться государство и его субъекты", — считает Попов.

По мнению депутата, "РУНА" вряд ли будет иметь шанс стать серьезным политическим игроком.

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"На мой взгляд, электоральные перспективы у проекта Савченко отсутствуют. Максимум, его можно использовать как проект, который будет отбирать несколько процентов голосов избирателей у тех или иных украинских партий патриотической направленности. Целевая аудитория движения "РУНА" — патриотичный избиратель. По состоянию на начало лета уровень доверия народа к Надежде Савченко был в районе восьмидесяти процентов, а электоральный рейтинг находился возле отметки 15-20%. Естественно, сейчас многое потеряно, но в любом случае какие-то остаточные группы Савченко вполне сможет подобрать", — отметил политик.

Депутат уверен, что движение Надежды Савченко не будет иметь недостатка в финансировании.

"Не обязательно, чтобы Савченко напрямую финансировал Кремль. В Украине создана достаточная экономическая база для финансирования пророссийских сил. Например, не секрет, что 40% украинского банковского сектора принадлежат компаниям из РФ. Не так сложно наладить финансовые потоки. Савченко остается интересным для масс-медиа объектом, поэтому это значительно удешевляет расходы на ее политическое движение", — резюмировал Попов.