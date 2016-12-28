Савченко пока не тянет роль национального лидера - Скорик

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко заявила о создании общественной платформы "РУНА" ("Рух украинского народа"). Соответствующее заявление она сделала в ходе пресс-конференции во Львове.

"Сегодня мы хотим представить вам общественную платформу. Это не будет политический проект, партия — это всего лишь механизм, она у нас появится тогда, когда это будет нужно. В настоящее время это просто естественное объединение людей, которые слышат самую суть, саму идею, а не какие-то лозунги, какой популизм. "РУНА" — это движение украинского народа, активных, мыслящих украинцев", - заявила Савченко.

Народный депутат от фракции "Оппозиционного блока" Николай Скорик считает, что без команды квалифицированных специалистов движение Надежды Савченко заранее обречено на провал.

"На роль национального лидера Савченко пока что не тянет. К подобным перспективам я отношусь если не скептически, то по крайней мере осторожно. Пока, что сложно понять, на кого будет рассчитано новое движение Надежды. Украинцы много раз доказывали, что верят в какую-то идеологическую составляющую. Народ много раз обманывали, но как говорил классик — избиратели являются соучастниками обмана политиков. Дальнейшая судьба Савченко будет зависеть от того, насколько люди поверят в ее идеи, насколько это реальная сила. Опять же большую роль играет то, кто будет в команде летчицы-депутата. Ведь партия — это не один человек, за любой успешной политсилой всегда стоит хорошая команда. Харизматичный лидер — это много, но не настолько, чтобы быть определяющим фактором", — говорит депутат.

Политик считает, что в своем отношении к Савченко, нынешние власти, как минимум, не последовательны.

"В свое время "Оппозиционный блок" голосовал за все обращения к руководству РФ в отношении освобождения Надежды Савченко. Мы считали, что это необходимо по целому ряду политических и просто человеческих норм. Теперь те же люди, которые практически мифологизировали Савченко и награждали ее званием Героя Украины всячески втаптывают ее в грязь. Неадекватными были и те действия власти, и нынешние. Если человек Герой, то он не может перестать быть им из-за одной встречи с боевиками. Тот же Израиль для освобождения своих граждан ведет переговоры и с недружественными "Хезболлой", и с "Хамасом", которых не признает субъектами международного права. Если действия Савченко приведут к тому, что люди с двух сторон окажутся дома, то это будет плюсом для страны", — резюмировал Скорик.