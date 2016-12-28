Савченко претендует на место Кучмы в минском формате — Бортник

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Утром 27 декабря состоялась анонсированная передача двух пленных украинок — Анжелики Пресняковой и Ольги Сворак. Их передали руководителю украинского Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану.

В коротком комментарии Рубан отметил, что сегодняшняя передача "будет способствовать ускорению процесса обмена пленными на Донбассе".

Как стало известно, обе женщины не были в списках пленных для обмена — это просто заложники, схваченые без каких-либо причин. Отпустили их без дополнительных условий.

Перспективы обмена пленными и роль Савченко в этом процессе, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

(текст публикуется на языке оригинала)

На вашу думку, чому сьогодні відбулася передача полонених? Чи варто шукати тут прихований мотив?

— В політиці не буває благодійності і тому навіть якщо щось робиться без якогось видимого профіту, зиску, то цей зиск треба шукати, тому що він обов'язково є. І я думаю, що передусім сьогодні йде складна дуже інформаційна боротьба, нагадаю, раніше оголошувалося, що цих захоплених осіб передадуть Савченко, таким чином нібито планувалося продемонструвати договірні можливості самої Савченко в рамках цього процесу. Але цього не відбулося. З іншого боку, українська сторона теж заявляє про готовність віддати 15 осіб, теж без якихось зустрічних вимог. Я думаю, йде така боротьба за інформаційне поле, за право називатися миротворцем, за право виглядати більш справедливо, більш правильно в очах нової американської адміністрації наприкінці року, коли вирішуються питання долі в якійсь мірі мінських угод, тобто це такий елемент інформаційної боротьби передусім. Намагання очолити цю миротворчу функцію.

Це намагання насамперед якої сторони?

— Цю конкуренцію інтенсифікувала саме Савченко, саме її зустріч в Мінську з Захарченко і Плотницьким, мені здається, цю конкуренцію інтенсифікувала. Тому що багато хто в Україні вважає, що Савченко домовилася, що їй будуть передані ці люди, захоплені люди, і таким чином Савченко отримує значні рейтингові бали в очах українців. І після цього ця дискусія пришвидшилася і сторони наперебій почали пропонувати якісь формати обмінів чи передачі тих осіб, разом з тим не наближаючи до кінця вирішення цього питання, тобто до обміну всіх на всіх.

Надалі чи можуть бойовики наполягати на присутності Савченко у цьому процесі?

— Можуть і я думаю, що швидше за все так і буде. Тактична ціль сьогодні для Савченко, мені здається, це стати своєрідним паралельним мостом для перемовин, показати свою ефективність для американської адміністрації, для ЄС в цьому процесі, хоча б в гуманітарному контексті. Стратегічна: ввійти до складу переговорної групи у Мінську, можливо зайняти те місце, яке обіцяє залишити Кучма, тому тут ця гра безумовно продовжиться.

Чому саме Савченко?

— Тому що вона є договорібельною. Тобто це фігура, яка сприймається і Захарченком, і Плотницьким, сприймається Росією, і разом з тим яка користується якимось авторитетом в Україні. Ця фігура, яка дійсно не обтяжена політичними конфліктами чи проблемами, якими обтяжені всі інші політики, які розпочинали війну. Тому, я думаю, саме Савченко найбільше така фігура зручна, в крайньому разі для інформаційної частини обговорення реалізації мінських угод.

З якого саме періоду часу Савченко почали сприймати "договорібельною", зокрема в РФ?

— Я думаю, що з момент полону. І з того моменту, коли вона повернулася до України і почала говорити речі, які часто не сприймаються більш радикально налаштованою частиною суспільства і політикуму, коли вона почала говорити про діалог, коли вона почала говорити про те, що вона буде хоч з чортом домовлятися, лише б тих людей звільнили… Безумовно, вона теж не ідеальна кандидатура, але на фоні повного блокування реалізації мінських угод, на фоні провалу класичної політики по реалізації мінських угод, от фігура Савченко сьогодні виступає якщо не реалізатором цих мінських угод, то хоча б деструктором спроби заморозити ситуацію. Тому вона сьогодні, мені здається, вигідна передусім тим сторонам, які не бажають замороження конфлікту.

Чи дасть Савченко або, можливо, ті, хто стоять за нею, долучитися комусь до набирання балів на цій темі? Спекулювання же можливе?

— Сьогодні захоплених двох осіб передали пану Рубану. Тому я думаю, що це поле не зможе Савченко в якійсь мірі узурпувати, тим паче, що всі ключові можливості — юридичні, правові, військові — знаходяться в руках влади і, я думаю, що діяльність Савченко спонукає і українську владу інтенсифіковувати діалог стосовно обміну полоненими.

Який процес найбільш вірогідний в цьому обміні полоненими, тим більше деякі ветерани АТО говорять про блокування торгових маршрутів…

— Блокувати райони взагалі, на мою думку, неможливо, бо вони вже на сьогодні є заблокованими. Тут лише мову можемо вести про боротьбу з контрабандою, і це було б правильно. А тим паче, що блокування шкідливе і Україні, тому що ми отримуємо вугілля, вісім мільйонів тонн минулого року, на яких працюють наші електростанції. Тут багато аспектів, але що стосується формул обміну, то я думаю, що неможливо виконати сьогодні формулу обміну "всіх на всіх", тому що частина фігур в тих списках, складно довести навіть, що вони існували, частина фігур не контролюються якимось офіційним органом у владі, деякі з тих людей загинули, деякі з тих людей є фактично перебіжчиками, тому формула "всіх на всіх", закріплена в мінських угодах, може бути дотримана лише в тому разі, якщо кожне прізвище буде верифікувати ОБСЄ. Тобто по кожному прізвищу вони проведуть своє розслідування і встановлять долю цієї особи, але це дуже складний процес. Але обмін "майже всіх на майже всіх" можливий, хоча і ускладнений тим, що кількість захоплених осіб може збільшуватися. Цих людей можуть затримувати в Україні, буквально в понеділок двоє українських військовослужбовців заблукали знову ж таки в Луганській області і швидше за все потрапили в полон. Тобто нема гарантій, що обмін призведе до вирішення цього питання взагалі. Тобто потрібно говорити про те, що сторони візьмуть на себе гарантії не захоплювати нових людей в рамках цих справ. Але це надзвичайно складно, це вже частина фактично політичних домовленостей, до яких сторони не готові.

Ранее политолог Олег Саакян и волонтер Мирослав Гай в эфире "ГС" прокомментировали планируемую активистами блокаду нелегальных торговых путей на Донбассе и ситуацию с контрабандой в целом.