Не обошлось без кукловода. Политтехнолог о Савченко и ее проекте

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Надежда Савченко во Львове представила свой политический проект РУНА. При этом она подчеркнула, что соответствующая партия появится, "когда это будет нужно".

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Название новой политической платформы – РУНА — расшифровывается как "Рух украинского народа". Надежда Савченко подчеркивает, что это не политическая партия, а лишь гражданская платформа. Проекты изменений политической системы в стране, по словам нардепа, разрабатывали эксперты.

Что задумала Надежда Савченко и насколько перспективны ее планы, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политтехнолог Олег Постернак.

Почему для презентации движения Савченко выбрала Львов? Какой в этом смысл?

— Безусловно, конечно, есть. Эта ее презентация данного политического проекта, хоть как бы она не называла – общественная платформа или еще как-то, это некая канва будущей политической силы, это однозначно. А Львов был выбран с учетом электоральной отстройки – это когда делается необходимое формирование электорального ядра и намек на патриотический лагерь украинского сегмента электорального и формирование такой новой политпатриотической, украиноцентричной, внешне, по крайней мере, политической силы. Но внутренне – большие вопросы, кто является действительно кукловодом этого во многом пока довольно таки карикатурного проекта.

Савченко объяснила, что ее проект не финансирует никто, кроме людей, которые хотят помочь.

— То, что заявила Надежда Савченко – это смешно, потому что, чтобы раскрутить новый политический проект в Украине, нужны, как минимум, стартовые финансовые ресурсы, а это начиная от регистрации офисов и т.д., значительные средства. Скорее всего, это могут быть деньги каких-то предпринимательских кругов, которые заинтересованы в раскрутке данного проекта. Не исключаю как вариант финансирование со стороны, то есть возможные источники могли находиться вне территории Украины.

Можно конкретнее, на что вы сейчас намекнули?

— Не секрет, что эту новость, например, о формировании этого карикатурного слова РУНА, кстати, в соцсетях уже ассоциации СТРУНА и ТРУНА и т.д. Показали очень активно российские телеканалы, и не секрет, что часто в СМИ всплывала информация, особенно в контексте последних встреч Савченко с Плотницким, ее неадекватные заявления, исключения из фракции "Батькивщина" и т.д., всплывала информация о том, что, возможно, Савченко инспирирована и управляема со стороны политтехнологов РФ, а также, возможно, связана с Медведчуком.

А как насчет гражданской платформы, а партия появится, когда надо? Для этого Савченко надо накопить для финансовых взносов?

— Нет. Дело не в финансах. Дело в чисто юридической регистрации. Зарегистрировать заново новую политическую силу в Украине – это возможно, но необходимо длительное время. Как правило, все новые проекты, Саакашвили, в частности, другие политические силы нового формата используют уже загашники сформированные, зарегистрированные формально, на бумаге политических сил, договариваются с их номинальными собственниками, перекупают их и вводят, меняют название, устав, меняют кадровый состав партийных ведущих органов и запускают в отработку. Рынок политических партий в Украине – такой же рынок, как и на Троещине.

Насколько эта гражданская платформа, а затем партия, перспективны как политическая сила и насколько сама Савченко перспективна как политик?

— Это интересный вопрос, и в нем действительно много есть стратегических рисунков, которые могут вырисовываться. Смоделируем ситуацию, что в условные досрочные президентские выборы выходит Порошенко и Савченко. При значительном перевесе или незначительном перевесе такой модели выигрывает Порошенко. То есть Савченко довольно-таки удобный спарринг-партнер для нынешней власти, немного карикатурный, немного корявый, немного непоэтичный, но очень удобный для нынешней власти проект для продвижения Порошенко. Это как один вариант. По второй версии проект Савченко – это некое продолжение рук и дел Тимошенко, как некий страховочный вариант, как параллельной, альтернативный проект с целью мобилизации патриотического сегмента электората. Версия также имеет право на жизнь. Будем смотреть на действия Надежды Савченко уже как руководителя.

Ранее политолог Олег Саакян отметил, что часто действия Надежды Савченко шли вразрез с тем, что она говорит, и это свидетельствует не столько о политической хитрости, сколько об отсутствии позиции как таковой.