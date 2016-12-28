Надежда Савченко: в Новый год с новым политпроектом

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Во вторник, 27 декабря Надежда Савченко представила новое движение активных и мыслящих украинцев. По словам летчицы-депутата, финансировать проект сможет любой желающий.

Поломать систему

Намеченная на понедельник киевская презентация общественной платформы РУНА состоялась днем позже во Львове. Несмотря на то, что накануне властью был проведен целый комплекс мероприятий по дискредитации Савченко, в патриотической столице летчицу-героиню встретили с радушием. Пресс-конференция на тему "Концепция системных изменений Украины как унитарной децентрализованной республики", на которой депутат представляла свою программу, вызвала небывалый ажиотаж. Тем не менее, по серьезности Надежды было очевидно, что греться в лучах славы она не намерена. Начав с места в карьер, она сразу перешла к делу.

"Выйдя из тюрьмы, я увидела, что установившаяся в Украине система поломала и уничтожила все ценности Майдана, - заявила Савченко. — Сегодня мы хотим вам представить общественную платформу. Это не будет политический проект. Партия – это всего лишь механизм. Она у нас появится, когда будет нужно. В данное время это просто природное объединение людей, которые слышат саму суть, саму идею, а не какие-то лозунги и какой-то популизм. Это движение украинского народа, активных, мыслящих украинцев. Это реформы украинского народа ради изменения системы, настоящего изменения системы. Это эволюция украинского народа как исключительное требование Революции достоинства".

Нет федерализму!

В команду Савченко, которая вместе с летчицей намерена бороться с ошалевшей властью вошли Назар Мухачев, сотник 26-й сотни Самообороны Майдана, атаман ОО "Украинское

Казацкое Войско", а также Теодор Дякив, представитель экспертной группы "Народный суверенитет". Так, последний заявил, что РУНА будет добиваться замены "нынешней представительской демократии контролированной представительской демократией".

"Чтобы не было никаких предположений относительно федерализма или чего-то подобного, могу сказать, что наша цель — строительство в Украине устройства, которое соответствует децентрализованной унитарной республике", – отметил Дякив.

По словам соратника Савченко, РУНА предлагает новую модель местного самоуправления.

"Мы предлагаем простой механизм избрания и отзыва сельского председателя. Доверили, прошло два-три месяца, не дожидаясь никакого согласия ни от области, ни тем более от Киева, община имеет право, согласно нашему проекту, отозвать этого ошибочно избранного председателя и назначить другого. Из этих выбранных таким способом председателей формируется районный совет с новыми функциями. Это назначение и увольнение руководителя полиции в районе, прокурора района и руководителя местного районного суда как администратора, как человека, который организует процесс работы судей", – заявил он.

Помощь неравнодушных

Ответили на пресс-конференции и на, пожалуй, главный вопрос, который интересовал собравшихся журналистов — кто будет финансировать движение Надежды Савченко. Хотя нардепа этот момент нисколько не смутил — по ее словам, ее никто не финансирует, а только лишь помогают.

"У нас есть два открытых фонда: один, который открыла моя сестра, когда я была в тюрьме, второй открыли на общественную организацию. Есть два этих счета, и вы можете решать, как голосовать, кому верить", - говорит Савченко.

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Определились у Надежды Савченко и с символикой для своего проекта. Так, летчица-депутат на своей странице в Facebook опубликовала плакат-презентацию нового движения, на котором нарисован его логотип — красно-черный четырехлистник. Здесь же указываются и основные лозунги, формирующие аббревиатуру РУНА — Рух украинского народа активных мыслящих украинцев, Реформы украинского народа ради смены системы, Революция украинского народа как выполнение требований Революции Достоинства.