Эффект Надежды Савченко: и герои станут врагами

FREDERICK FLORIN/AFP

Ольга Сухаревская, магистр внешней политики — правовед, для РИА Новости Украина

Недаром говорят, что от любви до ненависти один шаг. Эту банальную истину на собственном опыте смогла почувствовать и Надежда Савченко, за какие-то полгода прошедшая путь от лавровых венков до травли и обвинений в измене родине.

Непримиримость, агрессия и тоталитарная идеология, которые Надежда защищала на майдане и в Донбассе, обернулись против нее самой.

Изыди, агент ФСБ!

В современной Украине нет большего преступления, чем призывы к миру. За требования прекратить войну поплатился свободой журналист Руслан Коцаба, потеряла работу преподаватель Львовского университета Ольга Загульская, пострадало множество общественников, блогеров, солдатских матерей и журналистов, чьи истории не попали в СМИ.

Надежда Савченко не стала исключением. Вернувшись из заключения, диковатая вертолетчица явно не обрадовалась тому, что увидела на родине. Еще на первой пресс-конференции Надежда совершенно открыто заявила, что ее приоритетом является освобождение из плена сослуживцев, для чего она использует и свой депутатский статус, и членство в ПАСЕ, и личный авторитет. Она никогда не скрывала того, что ради освобождения пленных готова к прямому диалогу с Александром Захарченко и Игорем Плотницким.

Обещание героиня Украины сдержала, в одночасье превратившись в глазах вчерашних поклонников в предателя.

Не помогли ни депутатский статус, ни мировая известность. Фракция "Батькивщина" приняла решение исключить из своего состава народного депутата Надежду Савченко за деятельность, несовместимую с программными принципами и принципами деятельности партии и фракции в Верховной Раде. На этом месть бывших соратников не закончилась. Депутата исключили из состава комитета по вопросам безопасности и обороны, а также вывели из состава делегации ВРУ в парламентской ассамблее Совета Европы.

Судя по накалу страстей, не исключено, что Савченко будет лишена мандата и отправлена в места не столь отдаленные. Ее крови уже требуют коллеги. Так, депутат Борислав Береза заявил: "Вы помните приход Надежды Савченко в Верховную Раду, когда она пыталась сымитировать гранату. Вот вы знаете, мы получили здесь такую же гранату, которую нам передал сюда Путин. Не просто гранату. На сегодняшний день это торпеда, которая делает все, чтобы, во-первых, легализовать тех, кто убивал и убивает украинцев. Она говорит о том, что с ними надо говорить".

В свою очередь, член блока Порошенко Владимир Арьев требует привлечь посмевшую встретиться с "террористами" народную избранницу к уголовной ответственности: "Я думаю, что уголовное производство должно быть открыто. Это вопрос сугубо Службы безопасности Украины. Мне трудно оценивать с юридической точки зрения. С моей личной точки зрения, все основания для этого есть. Дальше дело за СБУ, поскольку есть довольно сложные трактовки законодательства относительно пособничества терроризму". СБУ пока криминала в действиях Савченко не видит, за исключением нарушения режима секретности. Но в украинских реалиях зрение спецслужб регулируется исключительно политической целесообразностью и "позвоночным правом". Задел для обвинения в измене родине или пособничестве терроризму уже есть. По данным СБУ, встреча Савченко с лидерами непризнанных республик была организована ФСБ и проходила в присутствии представителей российских спецслужб.

Миллиарды на крови

Безусловно, яростная травля Савченко обусловлена не фактом встречи с Захарченко и Плотницким, на которой не было принято никаких обязывающих решений. За годы гражданской войны на Украине сложилась огромная экономика с миллиардными теневыми и легальными оборотами.

Министры и олигархи наживаются на теневых поставках угля и товаров на Донбасс, "полевые командиры" специализируются на контрабанде, торговле оружием и заложниками, толпы волонтеров побираются на улицах и перепродают полученные от граждан продукты и вещи. Но не за это беспокоятся гонители Савченко.

Согласно расследованию, проведенному популярным интернет-изданием "Украинская правда", Порошенко полностью замкнул на себя финансовые потоки, связанные с финансированием государственной обороны. Речь идет о государственном оборонном заказе в сумме 13,5 млрд. грн. плюс Государственной программе реформирования ВПК до 2020 г., на которую выделяется 0,5% ВВП. Интерес Порошенко к "оборонке" подтвердил и опальных олигарх Александр Онищенко, указавший, что "это, действительно, в руках Порошенко. Я так понимаю, что на сегодняшний момент ему действительно невыгодно останавливать эту войну. Сами понимаете, это контракты, это получение дополнительных западных кредитов – эти деньги все можно вымывать через контракты, связанные с военными операциями. Поэтому он не заинтересован в остановке войны – для него это всегда статус, при котором можно ввести военное положение и, тем самым, удерживать свою власть, если там начнутся какие-то волнения. Второе – это циничное обогащение. Он — человек настолько жадный, для него деньги превыше всего". РИА Новости | Перейти в фотобанк Политическая карьера Савченко началась с... фальстарта

Разворовывается все, что не прикручено. Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины возбудила уголовное дело, связанное со строительством "cтены" на границе с Россией, начатом еще при премьерстве Арсения Яценюка. По данным пограничной службы, в 2016 г. на обустройство российско-украинской границы выделено 200 млн. грн. Это не первый транш на постройку "европейского вала", но стены как не было, так и нет. Как описали циклопическое сооружение депутаты от "Самопомичи", обратившиеся в прокуратуру, стена представляет собой "огородную решетку". На днях появилась информация, что "великую украинскую стену" начнут строить и в Луганской области. Так что новые возможности для заработка по-прежнему есть.

Многие бывшие соседи Савченко по окопам могли бы рассказать о масштабах хищений продовольствия и снаряжения, картонных бронежилетах, поломанной бронетехнике, "зажатых" выплатах, фальсификациях данных о потерях и списывании боевых потерь на самоубийства и дезертирство, чтобы не выплачивать семьям погибших компенсации.

Вся якобы борьба с коррупцией на войне сводится лишь к межпартийным конфликтам и стремлению получить сиюминутные политические дивиденды. Так, депутат от БПП Сергей Каплин направил депутатский запрос в Национальное антикоррупционное бюро Украины и Генпрокуратуру по поводу проверки доходов секретаря СНБО Александра Турчинова от войны и валютного кризиса. А Юлия Владимировна, заявив, что "сегодня стране нужна война, там идут миллиардные заработки", тут же изгнала из фракции Савченко, которая требует мир.

Страшно далеки они от народа УНИАН Дело не в Савченко, делегацию Украины в ПАСЕ переформатировали - Береза

Милитаристский угар украинских политиков и олигархов все больше отдаляет власть от людей. По данным директора Фонда гуманитарных стратегий Михаила Павлива, в обществе растет запрос на прекращение войны. Согласно социологическим данным, идею пойти на уступки в переговорах, чтобы прекратить войну в Донбассе и нормализовать отношения с Россией, поддерживает 51,5% украинцев. При этом мнения о том, что договориться о мире сможет лишь новый президент, придерживается 46,5% респондентов, а 73,6% опрошенных убеждены, что власть наживается на войне. И последний гвоздь в крышку гроба военной пропаганды: 51,1% респондентов, опрошенных Центром политических и экономических исследований имени Александра Разумкова, считают украинцев и русских братскими народами.

Читайте также: Савченко исключили из ПАСЕ. Наше все превратилось в наше ничто

Окунувшаяся в ароматно-вязкую субстанцию украинской политики, Надежда Савченко сдаваться явно не собирается — она презентует проект собственной партии РУНА. Удастся ли упрямой и подчеркнуто "народной" политикессе стать выразителем народных чаяний, покажет 2017 год.