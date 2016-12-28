Переговоры Савченко по пленным не приближают обмена "всех на всех" — Бортник

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Утром во вторник состоялась анонсированная передача двух захваченных ополченцами украинок — Анжелики Пресняковой и Ольги Сворак. Их передали руководителю украинского Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану. Как стало известно, обе женщины не были в списках пленных для обмена: они — заложники, захваченные без каких-либо причин. Отпустили их без дополнительных условий.

Что стоит за выдачей заложников Украине, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Это такой элемент информационной борьбы, в первую очередь. Попытки возглавить миротворческую функцию по передаче захваченных лиц. Эту конкуренцию интенсифицировала именно Надежда Савченко, именно ее встреча в Минске с Захарченко и Плотницким (лидеры так называемых ЛНР/ДНР — ред.), мне кажется, эту конкуренцию интенсифицировала. Потому что многие в Украине считают, что Савченко договорилась, что ей будут переданы эти люди, и таким образом Савченко получает значительные рейтинговые баллы в глазах украинцев", — отметил Бортник.

По его словам, несмотря на переговоры, прогресса в вопросе обмена пленными пока нет.

"И после этого эта дискуссия ускорилась и стороны наперебой начали предлагать какие-то форматы обменов или передачи лиц, вместе с тем, не приближая к концу решение этого вопроса, то есть к обмену "всех на всех", — сказал он.