Фотоитоги 27 декабря: "РУНА" Савченко, освобождение пленных, БПЛА Луценко

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко заявила о создании общественной платформы "РУНА" ("Рух украинского народа"). Соответствующее заявление она сделала в ходе пресс-конференции во Львове.

"Сегодня мы хотим представить вам общественную платформу. То, что я говорила: это не будет политический проект, партия — это всего лишь механизм, она у нас появится тогда, когда это будет нужно. В настоящее время это просто естественное объединение людей, которые слышат самую суть, саму идею, а не какие-то лозунги, какой популизм. Сегодня мы представляем вам общественную платформу "РУНА", — заявила Савченко.

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Самопровозглашенная ДНР в одностороннем порядке передала Киеву в качестве жеста доброй воли двух пленных женщин, передает РИА Новости.

Ранее было опубликовано заявление глав самопровозглашенных ДНР и ЛНР Александра Захарченко и Игоря Плотницкого, в котором говорилось, что они в качестве жеста доброй воли передадут двух пленных женщин депутату Верховной Рады Надежде Савченко.

Пленных передали представителю Киева, руководителю центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану. Автомобиль с представителями Киева после передачи покинул место мероприятия. "Я представляю "Офицерский корпус", а не лично Надежду Савченко", — заявил Рубан.