Политическая карьера Савченко началась с... фальстарта

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Только за последнюю неделю имя Савченко стало главным трендом интернет-новостей. "Савченко выгнали из "Батькивщины", "Савченко исключили из ПАСЕ", "Савченко едет в Россию" — вот только несколько заголовков, которыми СМИ привлекали своих читателей.

Угроза безопасности

Последняя неделя уходящего года также началась с новостей о героине, которая по указке властей резко впала в немилость. Так, в Службе безопасности Украины сообщили о допросе Савченко по делу о деятельности самопровозглашенных ДНР и ЛНР после ее встречи с их представителями.

"После этой встречи Служба безопасности пригласила к себе Надежду, и она дала свои свои показания в деле по факту деятельности террористических организаций ДНР и ЛНР, — сообщил глава СБУ Василий Грицак. — Я не считаю нормальным, когда депутат Верховной Рады, член комитета по обороне и безопасности, член ПАСЕ (бывший — Ред.) встречается на территории третьей страны, как мне сказали потом, с отключенными мобильными телефонами, с соблюдением требований конспирации, и о чем-то общается".

Уничтожить Героя

Но, похоже, что сгущающиеся вокруг Савченко тучи нисколько не смущают фигурантку скандалов. Более того, нардеп не стесняется руководствоваться принципов, которым всегда пользовались политики с мировым именем — не важно что о тебе говорят, лишь бы фамилию правильно называли. По большому счету, обладая званием Героя Украины и статусом человека, который сумел вернуться из вражеского плена, Савченко могла бы гордо удалиться и на правах "голоса нации" изредка и метко делиться своим взглядом на происходящее в стране. Но нардеп выбрала иной путь — пойти вразрез с зарвавшейся властью и пытаться лавировать между кучами мусора, сбрасываемого на ее голову проплаченными Банковой интернет-бойцами. Впрочем, судя по всему, информационной атакой против той, из кого еще вчера лепили символ всей Украины не ограничится. Как признается сама Савченко, чтобы остановить стремительный полет летчицы-депутата власти не брезгуют даже запрещенными приемами.

"Администрация президента уже получила приказ сделать все, чтобы меня уничтожить, арестовать, а если не получится, то повесить на меня все, что они хотят. Ну или просто уничтожить физически…, — заявляла Савченко. — Я к этому готова, и знаю числа и дни, когда это будет происходить. Я не глупая, и я все понимаю. И могу просчитать все их шаги. Меня не пугает и не удивляет та грязь, которая происходит в нашей политике".

Обращение к подсознательному Украинское фото Надя больше не в ПАСЕ, что еще отнимут? Соцсети о Савченко

Но, похоже, ситуация Савченко — это тот случай, когда танки грязи не боятся. Только так можно объяснить желание экс-первого номера "Батькивщины" отправиться в самостоятельное плавание. Хотя, с презентацией своего проекта у Савченко пока имеются некоторые проблемы. Еще в минувшую пятницу Надежда сообщила о том, что на понедельник намечено представление общественной платформы "РУНА", где она расскажет о своем движении и реформах, которые собирается внедрять. Правда, по факту, презентация в Киеве так и не состоялась. Якобы по причине болезни одного из участников мероприятие было отменено — презентация пройдет днем позже и уже во Львове.

"Очевидно, что Львов здесь выбран не случайно", - говорит политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. "Ведь и название движения, и сама Савченко апеллируют к традиционному, консервативному электорату, к архетипам этого электората. Это обращение к подсознательному, на границе между язычеством, словянством, радикализмом. Во Львове восприятие архаичности является более глубоким и более понятным для людей".

Поиск денег и команды

По словам эксперта, целевой аудиторией нового движения Надежды Савченко должен стать электорат Олега Ляшко, в меньшей мере Юлии Тимошенко.

"Это те люди, которые не ходили голосовать. Сегодня стандартные политические приемы уже не работают, поэтому Савченко пытается достать архаические архетипы, которые еще имеются в социальном сознании", - говорит Бортник.

Политолог уверен, что сейчас Савченко пытается сформировать платформу, под которую попытается найти финансирование.

"Эта платформа может пережить две стадии. Первая — формирование боевой группы, вторая — непосредственное создание политической партии, — говорит Бортник. — Пока что у Савченко нет команды, имеется только определенный круг единомышленников. Сейчас как раз начинается поиск людей, которые могли бы сформировать партию".

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