Савченко: нынешняя власть в Украине не менее преступна, чем предыдущая

КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. Нынешняя власть Украины не менее преступна, чем предыдущая, считает депутат Верховной Рады Надежда Савченко, передает телеканал "112 Украина".

"Сейчас усиливают власть нынешнего президента. Но если народ чувствует на себе, что нынешняя власть не менее преступна, чем предыдущая, то стоит ли усиливать такого президента? Что было бы, если бы мы поддерживали (Виктора) Януковича? Мы бы еще терпели два года? Что будет, если будем терпеть это сейчас?" — сказала Савченко в комментарии телеканалу.

Ранее разгорелся скандал из-за того, что Савченко посетила столицу Белоруссии, где встретилась с главами ДНР и ЛНР. В СБУ сообщили, что нардеп по этому поводу была в ведомстве на допросе.

Фракция "Батькивщина" заявила, что выступает против прямых переговоров с ополченцами, а Савченко не координирует свою деятельность с политсилой. Вскоре она была исключена из фракции.