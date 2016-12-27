"ТРУНА", "УРНА", а "РУНА"? Соцсети о политпроекте Савченко

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Народный депутат Надежда Савченко во вторник, 27 декабря, презентовала свою общественную платформу "РУНА" ("Рух украинского народа"). По словам народного депутата, "это движение украинского народа, активных, мыслящих украинцев". Отдельно Савченко подчеркнула, что "РУНА" — это не политическая партия.

После исключения из "Батькивщыны" Савченко уже неоднократно анонсировала создание собственной политсилы. Однако сегодня ее появление вызвало в соцсетях весьма неоднозначное восприятие. В народе движению уже успели присвоить иные названия: "ТРУНА" или "УРНА". "Идея и люди которые рядом является хорошим направлением, что из этого получится? Неизвестно, так как Надя очень зажигательная и часто совершает необдуманные шаги, хотя она не политик, а так называемый крик души", — есть и такие мнения в соцсетях.

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook