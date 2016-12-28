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Савченко ведет переговоры с ДНР и ЛНР для дискредитации власти - Безсмертный

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Савченко. Без ПАСЕ и "Батькивщины", но со своей партией (476)

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Экс-глава политической подгруппы контактной группы по Донбассу Роман Безсмертный отметил, что Савченко действует с целью создания напряжения между властью и обществом.
Надежда Савченко. Архивное фото
РИА Новости | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Народный депутат Надежда Савченко ведет переговоры с главами непризнанных республик с попыткой дискредитировать власти, сообщил экс-глава политической подгруппы контактной группы по Донбассу Роман Безсмертный.

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко
УНИАН
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"Начиная от этого спектакля с народным депутатом Савченко, заканчивая этой цифровой игрой (обмен "690 на 47" — ред.) – это составляющие одного плана. Это называется дискредитация украинской власти и создания внутреннего напряжения между властью и обществом, инкорпорирования в общество дополнительного напряжения. Эта информационная тряска делается не случайно, она параллельно сопровождается обострением по линии разграничения", — цитирует Безсмертного "112 Украина".

По его словам, "все это есть составляющие продуманного плана".

"Надо научиться на это реагировать способом, когда надо действовать достаточно быстро, и у нас есть ответственные лица, которые принимают решения. То, что мы выглядим немного неадекватно, это нет сомнений. Мы не имеем центра, который принимает решение, которое управляет этими процессами", — резюмировал Безсмертный.

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Ранее разгорелся скандал из-за того, что Савченко 7 декабря посетила столицу Белоруссии, где встретилась с главами ДНР и ЛНР. Вскоре нардеп была исключена из партии и фракции "Батькивщина", а также из состава украинской делегации в ПАСЕ. Накануне Савченко заявила о создании общественной платформы "РУНА" ("Рух украинского народа").

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