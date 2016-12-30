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Путин поздравил США и Трампа с Новым годом

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Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (212)

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Как говорится в сообщении, глава государства поздравил весь американский народ и пожелал всем благополучия и процветания. Также он поздравил Дональда Трампа и Барака Обаму.
Владимир Путин. Архивное фото
STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин поздравил жителей США и избранного президента США Дональда Трампа с Новым годом, передает пресс-служба Кремля.

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"Поздравляю и избранного президента Д.Трампа, весь американский народ! Желаю всем благополучия и процветания!", — говорится в заявлении российского президента.

В четверг администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против 9 российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов". Также США закрыли два жилых комплекса, являющихся дипломатической собственностью РФ, и объявили персона нон грата 35 российских дипломатов в США.

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