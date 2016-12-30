Полиция: местонахождение ранившего двух человек в Киеве выясняется

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. В полиции прокомментировали инцидент со стрельбой в центре Киева, в результате которого пострадали мужчина и женщина, сообщает "112 Украина".

По словам начальник Печерского отдела полиции Киева Андрея Дубровы, "обстоятельства на данный момент выясняются".

"К нам поступило сообщение около 19:20… Врачи пока нас не допускают (к пострадавшим, – ред.). Женщина в более легком состоянии, а мужчина находится в операционной. Мотивы нам пока непонятны. В настоящее время мы выясняем его местонахождение (стрелявшего, – ред.)", – сказал Дуброва.

Канал сообщает, что, по предварительным данным, инцидент произошел в офисе, куда пришел мужчина, и устроил там стрельбу.

"На улице есть гильзы из оружия. По данным свидетелей, они слышали стрельбу. Также говорят, что это якобы был интернет-магазин, который продавал технику. Двое людей были сотрудниками, а мужчина, который открыл огонь, не был сотрудником магазина", — добавил корреспондент канала.

Как сообщалось ранее, в центре Киева около Дворца спорта из огнестрельного оружия тяжело ранили мужчину и женщину.