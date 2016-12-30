Стрельба в центре Киева: тяжело ранены мужчина и женщина

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. В центре Киева около Дворца спорта из огнестрельного оружия тяжело ранили мужчину и женщину, передает dtp.kiev.ua.

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"Расстрел в центре Киева: у Дворца спорта из огнестрельного оружия тяжело ранены мужчина и женщина. В помещении и на дворе огромные лужи крови", – говорится в сообщении.

Как отмечается, в тяжелом состоянии оба госпитализированы в 17 больницу. На месте работает полиция и оперативно-следственная группа.

facebook.com/dtp.kiev.ua На месте стрельбы у "Дворца спорта" в центре Киева

Напомним, в ночь на пятницу в столице произошла полицейская погоня за авто Mazda, в ходе которой патрульные открыли огонь.