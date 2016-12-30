В Киеве полиция в погоне за авто открыла стрельбу

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. В ночь на пятницу в столице произошла полицейская погоня за авто Mazda, в ходе которой патрульные открыли огонь.

"В погоне принимали участие около 6 патрульных авто. Пришлось открыть огонь на поражение. Автомобиль с характерными для ДТП повреждениями", — сообщает dtp.kiev.ua.

segodnya.ua Погоня со стрельбой в Киеве

Инцидент произошел на Борщаговке в Святошинском районе столицы.

Подробности инцидента уточняются.

Ранее сообщалось о полицейской погоне со стрельбой в Ужгороде.