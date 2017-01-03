Так кто из них в адеквате? Соцсети о новогодней стрельбе Пашинского

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Вопреки народному мнению, не все отечественные нардепы отмечали Новый год на заграничных курортах. Некоторые остались на родине, а кое-кто даже стал участником новогоднего инцидента со стрельбой. В канун Нового года нардеп от "Народного фронта" Сергей Пашинский подстрелил человека. Этот факт подтвердил сам Пашинский, дескать, именно так был вынужден защищаться от нападения. Однако, Вячеслав Химикус (человек, которого подстрелил нардеп) и его супруга, утверждают иное: нападал сам нардеп, угрожая пистолетом.

Новогоднее ЧП с участием нардепа квалифицировали как хулиганство, из полиции дело Пашинского передали в киевскую областную прокуратуру, а к процессу подключился серьезный юрист. К тому же украинский политик Андрей Портнов даже объявил конкурс на лучшее журналистское расследование ЧП с участием Пашинского, пообещав солидный гонорар победителю: 100 000 гривен.

В украинском сегменте соцсетей новогодняя стрельба нардепа остается весьма горячей темой с множеством версий. "Почитал новость по Пашинскому. Понимаю, что многие не любят этого народного депутата, но, тем не менее это не повод ставать на сторону мужика с бутылкой", — пишут в соцсетях. Есть и такие мнения: "Попасть по ногам по движущейся цели из положения лежа после получения бутылкой в табло? Стальная крыса".

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook