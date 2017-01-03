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Дело Пашинского из полиции передали в прокуратуру

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Как сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган, расследовать уголовное производство по инциденту, участником которого стал нардеп, будет Киевская областная прокуратура.
Сергей Пашинский
RIA News Михаил Маркив | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Уголовное производство по инциденту с народным депутатом фракции "Народный фронт" Сергеем Пашинским будет расследовать Киевская областная прокуратура, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

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"Следователями прокуратуры будут передопрошены все участники и свидетели данного происшествия, проведены следственный эксперимент и все необходимые экспертизы", — написала Сарган на своей странице в Facebook.

Ранее Пашинский сообщил о нападении на него в канун Нового года. Он сообщил, что неизвестный бросился на него с супругой с угрозами убить. В результате инцидента Пашинский прострелил ногу нападавшему. В полиции в свою очередь сообщили, что в одном из сел Васильковского района между местным жителем и Пашинским произошел инцидент, во время которого нардеп, "защищаясь от нападающего", применил огнестрельное оружие. ЧП было квалифицировано как хулиганство.

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