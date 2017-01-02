Геращенко поделился подробностями о напавшем на Пашинского мужчине

КИЕВ, 2 янв – РИА Новости Украина. Напавший на депутата Сергея Пашинского человек привлекался к ответственности за избиение жены, заявил коллега Пашинского по фракции "Народный фронт", депутат Верховной Рады Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".

По словам Геращенко, дальше это дело будет полно и всесторонне расследовано.

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"Что касается личности нападавшего, вы уже, наверное, знаете, что этот человек привлекался к ответственности за избиение собственной жены. Ну а если этот человек мог избить собственную жену, представьте себе, какой была его реакция на замечание о том, что не очень правильно ставить автомобиль без габаритов на проезжей части", — отметил депутат.

Ранее Пашинский сообщил о нападении на него в канун Нового года. Он сообщил, что неизвестный бросился на него с супругой с угрозами убить. В результате инцидента Пашинский прострелил ногу нападавшему. В полиции в свою очередь сообщили, что в одном из сел Васильковского района между местным жителем и Пашинским произошел инцидент, во время которого нардеп, "защищаясь от нападающего", применил огнестрельное оружие. ЧП было квалифицировано как хулиганство.