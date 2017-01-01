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Полиция квалифицировала нападение на Пашинского как хулиганство

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Депутат Украины Сергей Каплин потребовал расследовать "правомерность применения народным депутатом Пашинским огнестрельного оружия", а также проверить правомерность владения им этим оружием.
И.о.главы администрации и.о.президента Украины Сергей Пашинский
RIA News Михаил Маркив | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Полиция расследует нападение на народного депутата Сергея Пашинского от фракции "Народный фронт" как хулиганство, сообщил спикер полиции Киевской области Николай Жукович в эфире телеканала "112 Украина".

"Сейчас идет квалификация – это ст. 296 УК ("Хулиганские действия"). Пока по этой статье мы выясняем, что там происходило. С места событий мы изъяли две гильзы и далее выясняем все обстоятельства", — заявил Жукович.

Депутат от Народного фронта Игорь Котвицкий
Игорь Котвицкий, facebook
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По его словам, Пашинский применил зарегистрированное оружие.

Между тем, народный депутат Украины Сергей Каплин из фракции "БПП" обнародовал в Facebook свое обращение к генеральному прокурору Украины Юрию Луценко по поводу расследования этой ситуации. 

"Требуем немедленно расследовать это дело. Охота депутатов на простых людей недопустима в европейской стране", — подчеркнул Каплин.

Непосредственно в обращении он просит провести проверку "правомерности применения народным депутатом Пашинским огнестрельного оружия", а также проверить правомерность владения им этим оружием, "соблюдение установленных норм его сохранения и эксплуатации". 

Каплин просит провести необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств ситуации, в частности, установить факт выполнения или невыполнения Пашинским предупредительного выстрела в воздух.

Ранее народный депутат от "Народного фронта" Сергей Пашинский сообщил о нападении на него в канун Нового года. 

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