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Пашинский: буду работать над проблемой разрешений на "короткоствол"

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По словам Пашинского, он против повальной раздачи огнестрельного оружия, но, учитывая ухудшение криминогенной ситуации, выдача оружия более широкому кругу лиц имеет смысл.
Сергей Пашинский
RIA News Александр Максименко | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Народный депутат от "Народного фронта" Сергей Пашинский заявил, что будет серьезно изучать проблему предоставления разрешений на короткоствольное оружие.

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REUTERS Eric Gaillard
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"Буду серьезно изучать проблему предоставления разрешений на короткоствол. Я против повальной раздачи огнестрельного оружия, но учитывая ухудшение криминогенной ситуации, выдача оружия более широкому кругу лиц имеет смысл. Человек должен иметь возможность защитить свою семью. Будем над этим работать", — написал он на своей странице в Facebook.

Ранее народный депутат от "Народного фронта" Сергей Пашинский сообщил о нападении на него в канун Нового года. Полиция расследует нападение на народного депутата как хулиганство.

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