Пашинский: буду работать над проблемой разрешений на "короткоствол"

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Народный депутат от "Народного фронта" Сергей Пашинский заявил, что будет серьезно изучать проблему предоставления разрешений на короткоствольное оружие.

"Буду серьезно изучать проблему предоставления разрешений на короткоствол. Я против повальной раздачи огнестрельного оружия, но учитывая ухудшение криминогенной ситуации, выдача оружия более широкому кругу лиц имеет смысл. Человек должен иметь возможность защитить свою семью. Будем над этим работать", — написал он на своей странице в Facebook.

Ранее народный депутат от "Народного фронта" Сергей Пашинский сообщил о нападении на него в канун Нового года. Полиция расследует нападение на народного депутата как хулиганство.