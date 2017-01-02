Пашинский первым достал оружие – подстреленный депутатом мужчина

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Подстреленный народным депутатом фракции "Народный фронт" Сергеем Пашинским мужчина Вячеслав Химикус заявил, что нардеп первым достал оружие и целился в него.

Ранее Пашинский сообщил о нападении на него в канун Нового года. Он сообщил, что неизвестный бросился на него с супругой с угрозами убить. В результате инцидента Пашинский прострелил ногу нападавшему. В полиции в свою очередь сообщили, что в одном из сел Васильковского района между местным жителем и Пашинским произошел инцидент, во время которого нардеп, "защищаясь от нападающего", применил огнестрельное оружие. ЧП было квалифицировано как хулиганство.

По словам пострадавшего, вечером 31 декабря возвращался из соседнего села домой и на узком участке дорога наткнулся на бус, который заглох. "Водитель попросил его помочь вытолкать бус с проезжей части на обочину. Он (Вячеслав — ред.) не отказал, поэтому с бутылкой "шейка" в одной руке и телефоном, по которому разговаривал с женой, в другой – начал вместе с водителем толкать 3-тонный грузовик", — пишет ТСН.

Он сообщил, что позднее рядом остановился Mercedes, из которого начали оскорблять толкавших бус. В свою очередь Химикус предложил сидящим в машине выйти из нее и разобраться в ситуации.

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"Стоит этот (Пашинский — ред.) с пистолетом: всем стоять, лежать! У меня в руке бутылка была – я его сразу и навернул. Я уже насмотрелся на востоке таких гусей… Вот и все", — цитирует Химикуса ТСН.