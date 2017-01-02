Прокуратура займется делом Пашинского

КИЕВ, 2 янв – РИА Новости Украина. Делом о нападении на депутата Сергея Пашинского будет заниматься прокуратура. Об этом сообщают "Вести" со ссылкой на спикера полиции Киевской области Николая Жуковича.

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"Прокуратура собирается забрать криминальное производство по статье "Хулиганство"… Это был бытовой конфликт, но применялось оружие. Вне зависимости от того, является ли участником конфликта народный депутат, производство забирает прокуратура. Возможно, с целью проверить, какие были собраны доказательства, возможно, чтобы дальше вести его самим", – сказал Жукович.

Ранее Пашинский сообщил о нападении на него в канун Нового года. Он сообщил, что неизвестный бросился на него с супругой с угрозами убить. В результате инцидента Пашинский прострелил ногу нападавшему. В полиции в свою очередь сообщили, что в одном из сел Васильковского района между местным жителем и Пашинским произошел инцидент, во время которого нардеп, "защищаясь от нападающего", применил огнестрельное оружие. ЧП было квалифицировано как хулиганство.