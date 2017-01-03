Дело Пашинского: полиция взяла за основу версию нардепа

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Полиция в расследовании скандального инцидента с участием народного депутата ("Народный фронт") Сергея Пашинского взяла за основу версию нардепа, который утверждает, что применил огнестрельное оружие ради самообороны.

Это следует из документа, который оказался в распоряжении "Обозревателя" (см. ниже).

В документе отмечено, что в дежурную часть Васильковского отделения полиции Киевской области 31 декабря приблизительно в 17.00 обратился народный депутат Украины Сергей Пашинский.

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В заявлении в полицию парламентарий указал, что Вячеслав Химикус 1978 г.р. и Ярослав Олийнык 1991 г.р. "грубо нарушая общественный порядок по мотивам явного неуважения к обществу вступили в словесную перепалку с Пашинским и его женой, в ходе которой безосновательно нанесли последним телесные повреждения".

Полиция квалифицировала данное происшествие по статье 296 ч. 2 Уголовного кодекса – групповое хулиганство. Данный инцидент был зарегистрирован в Едином госреестре досудебных расследований. Данная статья предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до четырех лет.

В то же время о том, что Пашинский стрелял в Вячеслава Химикуса, в документе не упоминается.

Сайт "Обозреватель" Выдержка из уголовного производства относительно нардепа Сергея Пашинского

Напомним, инцидент с участием народного депутата Сергея Пашинского произошел 31 декабря. Он ранил незнакомого мужчину, а тот ударил его бутылкой по голове. Пашинский и пострадавший расходятся в версиях произошедшего.

Как рассказал депутат, он ехал на машине домой и едва не столкнулся с микроавтобусом, стоявшим в темноте без габаритов. Пашинский, по его словам, решил сделать людям, стоявшим возле микроавтобуса, замечание, в результате чего возник конфликт. Нардеп утверждает, что вышел из машины, сделал предупредительный выстрел в воздух, после чего нетрезвый мужчина ударил его бутылкой по голове. После падения политик выстрелил нападавшему в ногу.

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В свою очередь Вячеслав Химикус, которого ранил Пашинский, заявляет о том, что нардеп направил ствол пистолета ему в грудь. Находясь в таком опасном положении, Химикус ударил Пашинского бутылкой, а тот сразу выстрелил. При этом Химикус отрицает, что Пашинский стрелял из положения лежа.