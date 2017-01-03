Ирония судьбы. Новогоднее переключение Пашинского

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

В последний день ушедшего года нардеп от "Народного фронта" Сергей Пашинский сообщил о нападении на него в канун Нового года.

"Вечер перед Новым Годом прошел для меня, к сожалению, очень горько", — признался он на своей странице в Facebook. "Возвращаясь около 17:00 домой, мы с женой чуть не въехали в авто с выключенными габаритами среди неосвещенной дороги в лесу. Я решил выйти из машины, чтобы обратить внимание людей, которые были рядом с машиной, на опасность, которой они подвергают других водителей, фактически перегородив дорогу в темное время суток. Наша просьба хотя бы включить "аварийку" неожиданно очень разозлила одного из мужчин рядом с машиной, как оказалось, очень нетрезвого. Он бросился на меня с бутылкой в руке и угрозами убить нас. Я имел пистолет, сделал предупредительный выстрел в воздух. Нападающего это не остановило, он сильно ударил меня бутылкой по голове, я упал на землю. Мне удалось остановить обидчика, только когда лежа выстрелил ему в ногу… Мы перевязали ему рану, сразу вызвали скорую и полицию",

Другая правда

Тем не менее, у другой стороны конфликта на этот счет была своя версия. По словам пострадавшего Вячеслава Химикуса, вечером 31 декабря возвращался из соседнего села домой и на узком участке дорога наткнулся на бус, который заглох.

"Водитель попросил его помочь вытолкать бус с проезжей части на обочину. Он (Вячеслав — ред.) не отказал, поэтому с бутылкой "Шейка" в одной руке и телефоном, по которому разговаривал с женой, в другой – начал вместе с водителем толкать 3-тонный грузовик", — пишет ТСН. Он сообщил, что позднее рядом остановился Mercedes, из которого начали оскорблять толкавших бус. В свою очередь Химикус предложил сидящим в машине выйти из нее и разобраться в ситуации.

"Стоит этот (Пашинский — ред.) с пистолетом: всем стоять, лежать! У меня в руке бутылка была – я его сразу и навернул. Я уже насмотрелся на востоке таких гусей… Вот и все", — цитирует Химикуса ТСН.

Версия Геращенко

Не прошло и дня как за Пашинского вступились его "авторитетные" однопартийцы. Так, по словам коллеги Пашинского по фракции "Народный фронт", депутата Верховной Рады Антона Геращенко. По его словам, напавший на депутата человек привлекался к ответственности за избиение жены.

"Что касается личности нападавшего, вы уже, наверное, знаете, что этот человек привлекался к ответственности за избиение собственной жены. Ну а если этот человек мог избить собственную жену, представьте себе, какой была его реакция на замечание о том, что не очень правильно ставить автомобиль без габаритов на проезжей части", — отметил депутат.

Займется прокуратура

Позже стало известно, что делом о нападении на Сергея Пашинского будет заниматься прокуратура.

"Прокуратура собирается забрать криминальное производство по статье "Хулиганство"… Это был бытовой конфликт, но применялось оружие. Вне зависимости от того, является ли участником конфликта народный депутат, производство забирает прокуратура. Возможно, с целью проверить, какие были собраны доказательства, возможно, чтобы дальше вести его самим", — заявил спикера полиции Киевской области Николай Жукович.

Никакой ответственности

Тем не менее, как говорят юристы, Пашинскому не грозит уголовная ответственность.

"Пашинский — народный депутат, поэтому ему не грозит уголовная ответственность, он пользуется неприкосновенностью", — высказала уверенность юрист и адокат Анна Маляр.

О том, что потери политика будут носить разве что репутационный характер говорит и политический эксперт, директор Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев. Он уверен, что ситуация с Пашинским стала наглядной иллюстрация того, что в Украине существует сословное правосудие.

"В Украине действует правосудие для сильных мира сего и для простых смертных. Как говорили в старину: "С сильным не дерись, с богатым не судись". В данном случае, мы видим как, по сути, бытовой инцидент засверкал всеми гранями и пороками украинского правосудия. Показательным примером в этом плане стала массовая раздача оружия главой МВД Арсеном Аваковым высокопоставленным чиновникам. Более двух тысяч "стволов" получили приближенные министра и соратники по "Народному фронту". При чем это было огнестрельное оружие, которое простым смертным попросту недоступно — боевые пистолеты, автоматические винтовки. Одним из таких людей оказался и господин Пашинский", – отмечает политолог.

Попасть под раздачу

По словам Золотарева, всю полноту вины за произошедшее попытаются полностью повесить на вторую сторону.

"Виноватым в итоге окажется обычный человек, который пострадал в результате конфликта с народным депутатом. Тем не менее воспользоваться этой ситуацией могут в конкурентных Пашинскому кругах — представители Администрации президента не прочь умерить аппетиты и амбиции "Народного фронта". Судя по сюжетам телеканалов, которые пока еще принадлежат олигархам, там тоже не прочь "подкузьмить" Пашинского. Выпутаться из этой истории будет непросто. Как минимум, это обернется для Пашинского и "Народного фронта" большими репутационными потерями. Не исключено, что в отношении депутата могут возбудить вполне реальное уголовное дело. Не в силу того, что идет борьба за справедливость и желание защитить права простого украинца, а потому что политическая ситуация складывается так, что Пашинский может попасть под раздачу", — подытожил он.