Стрельба Пашинского: депутату не грозит уголовная ответственность - юрист

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского в канун Нового года ударили бутылкой по голове, а сам нардеп после этого ранил мужчину. Пашинский уверяет, что это была самооборона и он стрелял в нападавшего на него мужчину уже после удара бутылкой по голове. Пострадавший в свою очередь говорит, что нардеп целился ему в грудь, а удар бутылкой спас мужчину от смерти, и пуля попала в ногу.

В связи с инцидентом юрист и адвокат Анна Маляр в эфире радиостанции Голос Столицы разъяснила, что такое превышение пределов необходимой обороны.

"Это когда человек применил большую силу и нанес больший вред, чем ему угрожал, и в таком случае человек должен нести уголовную ответственность. Если я сейчас абстрагируюсь от Пашинского и его ситуации, то если на человека нападают с палкой, бутылкой, с сумкой, еще чем-то, а человек в ответ наносит больший вред, то есть огнестрельным оружием, то мы говорим о превышении пределов необходимой обороны и в такой ситуации наступает уголовная ответственность", — отметила адвокат.

Она также ответила на вопрос, какая ответственность может грозить Пашинскому, если его действия рассматривать как превышение пределов необходимой самообороны.

"Пашинский — народный депутат, поэтому ему не грозит уголовная ответственность, он пользуется неприкосновенностью", — высказала уверенность Маляр.