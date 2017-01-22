"Пришьют" ли Януковичу госизмену?

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В пятницу Печерский районный суд Киева отказался проводить выездное судебное заседание в России для опроса бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом ходатайствовала защита экс-президента. В то же время одно из главных доказательств измены — просьба ввести войска Российской Федерации в Украину для восстановления порядка, датированное 1 марта 2014 года, оказалось под сомнением.

Суд отказал в поездке в РФ для взятия показаний, мотивируя это тем, что этот судебный процесс не предусматривает проведение выездных заседаний, и продолжил рассмотрение ходатайства Генеральной прокуратуры о возможности проведения специального (заочного) досудебного расследования в отношении Януковича. Но накануне заседания масла в огонь подлила Генпрокуратура. Главная военная прокуратура получила от ООН официальную фотокопию заявления экс-президента Виктора Януковича от 1 марта 2014 года с просьбой ввести войска Российской Федерации в Украину.

"Следствием военной прокуратуры получены неопровержимые документальные доказательства государственной измены Януковича", — отметил генпрокурор Юрия Луценко.

В тексте письма, опубликованного генпрокурором, сказано: "Как законно избранный Президент Украины заявляю. События на Майдане, незаконный захват власти в Киеве, привели к тому, что Украина оказалась на пороге Гражданской войны. В стране царят хаос и анархия, жизнь, безопасность и права людей, особенно на юго-востоке и в Крыму, — под угрозой. Под воздействием западных стран осуществляется открытый террор и насилие, люди преследуются по политическим и языковым признакам. В этой связи обращаюсь к Президенту России В.В. Путину с просьбой использовать Вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины".

В конце документа подпись и дата 1.03.2014 года.

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"Если ГПУ признает, что 1 марта 2014 года я был президентом, то кем был Турчинов, который с 22 февраля называл себя исполняющим обязанности президента? Если ГПУ утверждает, что я бездействовал, несмотря на внешние угрозы для Украины, то почему об этом мне, как президенту, не докладывал Анатолий Матиос, который занимал высокий пост в моей администрации, а сейчас является военным прокурором страны?" — отметил в интервью РИА Новости экс-президент Виктор Янукович.

По мнению старшего партнера адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислава Кравца, фотокопия документа, на основании которого собираются выдвинуть обвинение, без наличия оригинала, судом вряд ил будет принята как доказательство.

"Дата подписания документа и отсутствие признания Януковичем, что такое письмо было, и он его подписывал, не делает легитимным данную фотокопию. И обоснованно Янукович указывает на то, что в тот момент фактически Янукович был лишен полномочий президента Украины, что Турчинов провозгласил себя и.о. президента Украины. В связи с тем, что ситуация с отстранением от должности Януковича вышла за рамки правого поля, не была соблюдена процедура импичмента, то уже Турчинова можно формально обвинять в узурпации власти. А исходя из норм Конституции, Янукович является легитимным президентом Украины, которого не отстранили от должности по предусмотренной процедуре. Во время выборов нового президента старый не был уволен. Существует большая правовая неопределенность в этом вопросе", — отмечает Ростислав Кравец.

Если Виктор Янукович фактически не был отстранен от должности президента, то его можно обвинять в госизмене как госслужащего. Но тогда надо привлекать в уголовной ответственности Турчинова за узурпацию власти и превышение властных полномочий, подчеркивает адвокат.

И если сегодня и привлекать к ответственности Януковича, то нужно это делать за экономические преступления, но, увы, этого ГПУ сделать не может, потому что боится в процессе следствия выйти на самих себя.