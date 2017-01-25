Угрозы для человечества 2017 года начинают сбываться

РИА Новости Украина

Сложившиеся социальные и политические условия могут привести мировую экономику к катастрофе, — опасается президент по глобальным рискам страховой компании Marsh Джон Дрзик (John Drzik) – один из авторов доклада о глобальных рисках Всемирного экономического форума (Global Risks Report 2017).

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Указ президента США Дональда Трампа о выходе страны из Соглашения по ТТП подтвердил опасения экспертов ВЭФ и Goldman Sachs о том, что протекционизм – становится одним из серьезных угроз для мировой экономики 2017 года. Среди других угроз, по версии Goldman Sach, в Европе — Brexit, усиление популистских движений, миграционный кризис, теракты. В Азии — китайская "долговая бомба", которая может замедлить экономику КНР и стать препятствием для роста глобальной экономики.

В докладе ВЭФ отмечено, что главную угрозу человечеству в 2017 году представляют экологические и геополитические риски. Изменение климата указано как основная угроза на ближайшие 10 лет. Более того, в отличие от риска пандемий и ядерной катастрофы, именно глобальное изменение климата считается самой вероятной угрозой, сообщает Sputnik.

Геополитические риски

Вторая по значимости категория рисков — геополитические. К ним относятся крупные теракты и межгосударственные конфликты, которые могут быть следствием "неэффективного регионального и глобального управления". Неспособность региональных и международных институтов договариваться и совместно решать экономические, геополитические и экологические проблемы впервые обозначена как риск 2017 года. В 2016 году Россия, ЮАР и ряд других стран вышли из состава Международного уголовного суда, Китай отказался признавать вердикт международного трибунала в Гааге по территориям в ЮКМ, Трамп угрожает расторгнуть соглашение с Ираном и выйти из Парижского соглашения по климату. Страны никак не могут договориться об урегулировании конфликта в Сирии. Разногласия мировых держав парализуют работу ООН, препятствуя прекращению конфликта и оказанию гуманитарной помощи мирному населению. К факторам, способствующим геополитической напряженности, в докладе относят также дефицит доверия между странами, которые открыто обвиняют друг друга во вмешательстве в свои внутренние дела.

Социально-экономические риски

К социально-экономическим рискам эксперты относят массовую миграцию, критический рост неравенства и поляризация общества по этническим, религиозным и культурным причинам могут серьезно осложнить ситуацию в 2017 году. Согласно отчету Credit Suisse, более половины мирового благосостояния (50,8%) приходится на 1% сверхбогатых людей. В 2016 году все это привело к росту популизма. А результаты референдума в Великобритании и выборов в США продемонстрировали, насколько серьезно эти факторы влияют на ситуацию в разных странах.

Технологические риски

Риски возникновения конфликтов усиливаются гонкой вооружений, в которую все больше включаются военная робототехника и искусственный интеллект. В числе наиболее вероятных технологических рисков — кибератаки, мошенничества и хищения данных, дефекты программного обеспечения, что может стать причиной сбоев в работе энергетической сферы, транспорта, коммуникаций и др.

Стремительное развитие новых технологий и робототехники будет все больше вытеснять человеческий труд, что в итоге оборачивается ростом безработицы и социальной нестабильностью. А это, в свою очередь, может привести к общественным беспорядкам. При этом практически все риски взаимосвязаны и это усиливает их влияние, — резюмируют авторы доклада.

Какие-то риски, связанные, например, со стихийными бедствиями, как это было в 2011 году на АЭС в Фукусиме, предотвратить практически невозможно. Для других (рисков) – существует такой инструмент как риск-менежджмент.

На днях занимающийся риск-менеджментом американский think tank — Cовет по международным отношениям, чьи рекомендации учитываются при выработке внешней политики Белого дома, определил в качестве основной угрозы для интересов США в 2017 году "преднамеренное или непреднамеренное военное противостояние между Россией и членами НАТО". Степень этой угрозы оценивается как высокая и вероятная. Среди других потенциальных угроз – обострение ситуации в Северной Корее; разрушительные кибератаки на критически важную инфраструктуру США; теракты на территории США или союзников. Правда, в 2016 году ни один из сценариев, признанных как "весьма вероятный" так и не сработал.