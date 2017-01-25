Транстихоокеанское партнерство после выхода США

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Президент США Дональд Трамп отказался от участия в Транстихоокеанском партнерстве. Также глава США ввел мораторий на расширение аппарата чиновников и прием на работу новых госслужащих.

Трамп взялся и за борьбу с абортами. Президент ввел запрет на государственное финансирование иностранных организаций, которые распространяют информацию об абортах.

Реализацию предвыборных обещаний Трампа в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог Валентин Войтков.

США решили не вступать в Транстихоокеанское партнерство. Какими будут экономические и политические последствия этого решения Дональда Трампа?

— Если говорить о Транстихоокеанском партнерстве, то без США оно не будет работать. Оно де-факто еще не работало, ведь соглашение было подписано в феврале в начале 2016 года, потому не все страны его ратифицировали. Оно вступает в силу только после того, когда его ратифицируют страны, на чью долю приходится 85% ВВП членов этого партнерства. Барак Обама пытался пытался его протянуть через Конгресс до инаугурации, это был один из его, скажем так, китов во внешне-экономической политике. Но после того, как победил Дональд Трамп, стало понятно, что шансов на ратификацию в Конгрессе нет.

Трамп во время предвыборной кампании говорил о том, что это будет одно из первых его решений, и он свое обещание выполнил. Но мы видим, что Трамп фокусируется на внутренней политике. Для Барака Обамы это была попытка сдержать Китай. На самом деле, это было уникальное соглашение, потому что оно включало не только экономические механизмы взаимодействия, но и ряд других, интеграционных. То есть там были очень сложные процедуры согласования, но это был более глубокий уровень интеграции, чем просто экономическое партнерство. Сейчас, после того, как Транстихоокеанское партнерство уже не будет работать, есть шансы, что Китай перехватит инициативу, и все-таки состоится вот это соглашение. Следует рассматривать эту отмену соглашения как один из очень серьезных шагов, которые могут повлиять на мировую торговлю и, возможно, на повышение экономической мощи Китая.

Сейчас другие участники этого соглашения надеются, что это решение могут как-то отменить, поскольку соглашение якобы решительно поддерживают республиканцы в Конгрессе США. Насколько вероятно такое развитие событий?

— Я думаю, это попытка выдать желаемое за действительное. Соглашение не будет работать. Для того, чтобы его отменить, Трампу не нужно было согласовывать это с Конгрессом. Оно там не было ратифицировано. Без США это соглашение, куда входит 12 стран, а США имеет там более трети ВВП и очень большую долю экспорта, не имеет вообще никакого смысла. То есть можно говорить о том, что Транстихоокеанское партнерство уже почило в бозе. Но Трамп же говорит о том, что он будет пересматривать соглашение с Мексикой и Канадой. То есть, если они пойдут на уступки США, это соглашение будет действовать. Если не пойдут на уступки, то тоже возможен выход США из этого партнерства. Сейчас такая политика, мировой тренд — интересы выше ценностей. То есть внутренняя экономика, рабочие места, фокусирование на среднем классе, "одноэтажная Америка". То есть на вот эти группы населения, очень многочисленные, которые пострадали от глобализации.

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Трампу очень важно в первые месяцы своей каденции в условиях, когда идут массовые протесты, когда у него очень ограниченное пространство для маневра, опереться на свой электорат, заработать первые баллы и успокоить ситуацию внутри страны. Потому что мы видим массовые протесты женщин, социальных групп в США. Ему сейчас нужно успокоить ситуацию именно внутри страны. Что касается абортов, то там тоже ситуация очень интересная. Потому что это этот закон отменял еще Рональд Рейган. То есть республиканцы, когда приходят к власти, они его отменяют. Пришел Билл Клинтон, он его снова ввел в действие. Пришел Барак Обама, снова ввел в действие. Но по абортам там ситуация может зайти еще дальше. В США нет запрета на аборты, но в Верховном суде есть одно вакантное место, и, скорее всего, его займет республиканец, кандидат от республиканцев. И если это случится, то в Верховном суде будет республиканское большинство, и вице-президент уже говорил о том, что они будут пытаться ввести запрет на аборты.

Это приведет к новым акциям протестов?

— Если они все-таки попытаются это сделать, конечно же, будут и другие акции и массовые протесты в США. Потому что для США это очень важно. Что касается моратория на прием новых госслужащих, то это все ложится в новую экономическую парадигму и политику Дональда Трампа. Где-то она немного популистичекая, но сейчас многие страны сосредотачиваются на сокращении расходов государственного аппарата. Чиновников нигде не любят, уровень доверия глобально, не только у нас, к институтам власти катастрофически низкий, меньше 50%. И, конечно же, в этих условиях политики вынуждены что-то делать.

Мы видим, что наследие Барака Обамы уже в ближайшие месяцы, как и обещал Трамп, где-то 50-60% указов, скорее всего, будут отменены. Это серьезный разворот во внутренней политике, во внешней политике. И Трамп, можно сказать, начинает очень сильно. К чему это приведет? К серьезным пертурбациям и изменению конфигурации как во внешней, так и во внутренней политике. Это и Ближний Восток. Мы видим, что буквально сегодня прошло сообщение, что Барак Обама в последние часы своего президентства дал деньги Палестине.

Рекс Тиллерсон, кандидат в госсекретари США, прошел уже через Сенатский комитет, теперь ему предстоит пройти через зал голосования в Сенате. Есть шансы, что он займет эту должность?

— Я думаю, что займет. Были вопросы определенные к нему, в том числе и у республиканцев, у Джона Маккейна. Но мы видим, что Рекс Тиллерсон достаточно успешно прошел эти все слушания. Он не делал каких-то резких выпадов в сторону, допустим, России и других стран, в то же время он выступил за продолжение политики санкций, за усиление мощи США. Мы видим, что это, скорее, ястребиная позиция. После встречи Маккейн сказал, что, в принципе, нет у него вопросов. На самом деле, были вопросы к Тиллерсону в связи с его партнерством и тесными связями с Россией. Но сейчас мы видим, что ему удалось это напряжение снять. И я думаю, что, учитывая большинство республиканцев в Сенате, скорее всего, он будет утвержден в должности.

Ранее политолог-международник Питер Залмаев в эфире "ГС" пояснил, что свой визит на инаугурацию Дональда Трампа украинские политики будут активно использовать для самопиара.

А политтехнолог Екатерина Одарченко из США сообщила в эфире "ГС", что входной билет на ужин с Дональдом Трампом стоил от 10 до 300 тысяч долларов.