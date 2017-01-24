Назло Обаме. Эксперт об отказе Трампа от Транстихоокеанского партнерства

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РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Выполняя одно из предвыборных обещаний, президент США Дональд Трамп подписал указ об отказе от участия в Транстихоокеанском партнерстве. Это торговое соглашение было подписано Бараком Обамой. Договор включает в себя двенадцать стран Азиатско-Тихоокеанского региона и предусматривает беспошлинную торговлю по основным видам товаров.

Вторая инициатива Трампа – мораторий на прием на работу новых госслужащих. Сократить расходы на содержание бюрократического аппарата – также одно из его предвыборных обещаний.

Третье решение Трампа направлено на борьбу с абортами. Президент США ввел запрет на государственное финансирование иностранных организаций, которые совершают или распространяют информацию об абортах.

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Первые внешнеполитические инициативы Дональда Трампа в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировала эксперт-международник Анна Шелест.

Какими будут экономические и политические последствия отказа от участия США в Транстихоокеанском партнерстве?

– С юридической точки зрения – никаких. То есть договор может вступить в силу и без участия США. Более того, здесь достаточно скользкий момент, потому что до сегодняшнего дня США не ратифицировали его. То есть в любом случае он еще для них не вступил в силу.

Все разговоры в какой-то мере в сослагательном наклонении у нас только. Другой вопрос, что очень многие страны ожидали, конечно, этого более шести лет. Это были очень сложные переговоры. И для многих сейчас партнеров США очень удивительно такое решение по той причине, что обычно именно Республиканская партия стремится вступать в различные зоны свободной торговли, а демократы более сдержаны.

В данной ситуации произошло наоборот, именно президент-демократ произвел все переговоры и договорился о таком сложном соглашении, а президент-республиканец отменил его. Многие считают, что это сделано просто назло Обаме, чтобы подобные инициативы не являлись его наследием.

В Великобритании тоже рассчитывают на зону свободной торговли с США, и Дональд Трамп в интервью европейским изданиям обещал, что во время визита Терезы Мэй, премьера Великобритании, он предложит ей некий выгодный проект, чтобы перекрыть потери от Brexit. Что может Трамп предложить Лондону?

– Если мы посмотрим на приоритеты Трампа, то как раз отдельные государства, а не союзы, для него первичны. Великобритания – традиционный партнер, и англо-саксонское единство для него тоже достаточно показательно. И с ее антиевропейскими настроениями, опять же, она очень четко вписывается вот в ту парадигму, которую пытается выстроить Трамп.

Обещание Трампа – это еще не конечный результат, потому что, как мы видим, по любому соглашению о зоне свободной торговли всегда идут многолетние переговоры. Это не небольшое соглашение, это конкретные перечни товаров, конкретные ставки и тарифы, барьеры и т. д.

Обещание может быть дано, но сколько понадобится лет на то, чтобы соглашение подписать, насколько выгодно оно будет обеим сторонам, это вопрос. Тем более, давайте вспомним, насколько тяжело идут переговоры о Зоне свободной торговли между ЕС и США, сколько протестов по этому подводу. Поэтому сугубо соглашение США-Великобритании, да, вызовет меньше протестов, но вряд ли будут менее сложные переговоры.

Ожидать еще стоит, конечно же, заверений о борьбе с терроризмом, вопросов в сфере безопасности, обсуждения НАТО – в данной ситуации у Великобритании и США разные позиции.

Возможно ли, что Трамп своим указом отменит и ТТІР (свободную зону торговли между ЕС и США)?

— В данной ситуации очень сложно отменить что-то. ТТІР все-таки немного сложнее будет.

Что касается другой зоны свободной торговли между США, Канадой и Мексикой. Трамп уже завил о необходимости пересмотреть это соглашение, вскоре ожидается его встреча с президентом Мексики. Удастся ли найти консенсус?

– Это соглашение, в отличие от Тихоокеанского партнерства, все-таки действует на протяжении многих лет. И это уже существующая организация, соглашение здесь одним указом не отменишь, необходима процедура выхода государства из этого соглашения.

С другой стороны, здесь проще, так как только два партнера, но зато каких – Канада и Мексика. Это тоже усложняет в определенной мере все эти переговоры.

Что может сделать Трамп? Если мы говорим про Мексику с Канадой, у него намного меньше рычагов давления, он может начать обсуждать вопрос "я — вам, вы — мне". То есть вы соглашаетесь на пересмотр отдельных положений, а я меньше настаиваю на стене или на ужесточении миграционной политики.

Потому что мы понимаем, что с Мексикой стоит не столько NAFTA, а именно вопрос миграции. И строительство стены между США и Мексикой. Это были главные камни преткновения во время всей избирательной кампании, что вызвало бурю негативной реакции со стороны Мексики.

Будет ли достигнута какая-то договоренность по стене?

– Мексиканские лидеры уже достаточно четко сказали, что если вы хотите ее строить, пожалуйста, только мы за это платить не будем. Потому что заявление Трампа было очень оригинальное: будет стена, и за это будут платить мексиканцы. На что Мексика абсолютно четко сказала: будьте честны перед своими налогоплательщиками, чего это вдруг мы должны заплатить.

Соответственно, эти переговоры если и начнутся, они будут очень жесткими, и я очень сомневаюсь, что Мексика за это будет платить. Не в ее интересах. И мы же понимаем, что речь идет о миллионах и миллионах долларов, которые надо откуда-то взять.

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Появились сообщения о том, что администрация Трампа начала переговоры о возможном переносе посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Почему?

– Очень многие его советники, члены республиканской партии уже обращались к нему, чтобы этого не делал, так как это лишь ухудшит ситуацию на Ближнем Востоке, в палестино-израильском диалоге, который на сегодня и так не самый легкий.

И давайте вспомним достаточно жесткую позицию Израиля после принятия последней резолюции в Совбезе в отношении поселений. То есть сейчас подобным решением он не улучшит ситуацию взаимоотношений между США и Израилем, а лишь ухудшит ситуацию на самом Ближнем Востоке, подольет масла в огонь.

Все-таки для Израиля, конечно же, Иерусалим – это столица. А все дипломатические миссии предпочитают все-таки находится в Тель-Авиве, так как Иерусалим остается одним из основных спорных вопросов во время всех переговоров Палестины и Израиля.

Администрация Барака Обамы в последние часы своей работы перевела Палестине 221 миллион долларов. Это далее скажется на ближневосточном регулировании и на отношениях США с Израилем и с арабскими странами?

– Несмотря на то, что Израиль является их стратегическим союзником на Ближнем Востоке и всегда получал одну из самых больших помощей, технических, финансовых, военных, последние лет восемь мы видим, что США отходят от такой безоговорочной поддержки. Во многом в том числе из-за неконтролируемых поселений, политики, которая не всеми признается как адекватная.

Соответственно, мы можем видеть, что, кстати, не только США, а и ЕС начал выделять достаточно большую помощь для Палестины, но это помощь другого характера. То есть это не военная помощь, это не техническая помощь, а экономическая.

Исходят они из того, что, если там будет бедность, если там будет очень тяжелое социально-экономическое положение, если там не будет инфраструктуры, соответственно, эти люди будут намного более радикально настроены, и это будет не безопасно для самого Израиля. Потому что весь этот негатив будет, естественно, выплескиваться на Израиль.

Вопрос Палестины, вернее, поселений, не могу сказать, что был пролоббирован только США. Если мы проследим все резолюции ООН, всегда очень жестко относились к поселениям, потому что это все-таки незаконное продвижение. И если Израиль признает, что у нас два государства, то захват тех территорий, которые, согласно резолюциям закреплены за Палестиной, не способствует благосклонности к Израилю. Потому что это тоже незаконные действия.

И в данной ситуации просто решением о переносе столицы и посольства в Иерусалим вряд ли можно развязать весь тот клубок противоречий.

Ранее политолог-международник Питер Залмаев в эфире "ГС" пояснил, что свой визит на инаугурацию Дональда Трампа украинские политики будут активно использовать для самопиара.

А политтехнолог Екатерина Одарченко из США сообщила в эфире "ГС", что входной билет на ужин с Дональдом Трампом стоил от 10 до 300 тысяч долларов.