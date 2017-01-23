Бабочка по имени Дональд Трамп и "эффект бабочки"

Роман Степняк

Биологи решили насмешить мир и новый вид бабочки, неизвестный ранее науке, назвали именем 45-го президента США (Neopalpa donaldtrumpi), поскольку желтовато-белые чешуйки бабочки напоминают прическу Трампа. Математики давно обосновали "теорию хаоса", которую обывателям объяснили более чем доходчиво "эффектом бабочки": взмах крыльев насекомого на одном континенте может вызвать лавинообразные изменения на другом. Политики уже увязали эти понятия и не без оснований полагают, что первые росчерки пера американского президента, появившиеся под документами в Белом доме, вызывают серьезные волнения в столицах разных государств мира.

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Вряд ли будет ошибочным утверждение о том, что Украина оказалась страной, в которой "эффект бабочки" будет особо ощутимым. Такого эффекта добивались в течение последних лет, не отдавая себе отчет в том, что порядок, созданный по правилам "теории хаоса" на берегах Днепра, совершенно неожиданно может отразиться в любой другой точке света, будь Кремль на берегах Москва-реки либо Белый дом у знаменитого Потомака.

С Кремлем все как бы понятно. Во всяком случае, на данном этапе. А вот как отечественный хаос будет воспринят новым хозяином Белого дома, большая загадка, разгадку которой предполагают и с ужасом воспринимают украинские политики. Но жаловаться некому – сами ведь все и натворили. И продолжаем прыгать на тех же граблях, не обращая внимание на шишки и ссадины.

Игра ва-банк

Сначала было сказано: большего друга у Украины, чем кандидат в президенты США Хилари Клинтон, никогда в истории не было и не будет. Хотя бы потому, что Хилари станет первой женщиной-президентом ведущего государства в мире, а Украина – государство женского рода, которое бросило вызов главному врагу США — тоталитарной России.

Тут бы сообразить, что в демократических государствах, к числу которых в мире принято относить, наряду с Украиной, и Соединенные Штаты Америки, избрание главы государства, как, впрочем, любые другие выборы, является суверенным правом народа, а всякие указания, а тем более влияния извне считаются вмешательством во внутренние дела. Даже соседняя Россия, которой избрание той же Хилари Клинтон не представлялось оптимальным вариантом, на словах отдавала право избирать себе президентом народу США. Ну а если куда-то и вмешивалась, то тщательно скрывая все свои намерения таким образом, что реальных улик не смогли обнаружить даже лучшие в мире спецслужбы.

CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP На крючке. Манафорт и Охендовский

На берегах Днепра посчитали по-другому. Принимая во внимание активную деятельность в период смены власти в Украине официальных представителей иностранных государств, что ассоциируется с пребыванием на Майдане небезызвестной Виктории Нуланд, в Госдепе отвечающей за восточноевропейскую политику, которая кроме булочек во время "революции достоинства" потчевала ее организаторов идеями демократии и насильственного взятия власти, новые вершители судеб посчитали, что то, что позволено Нуланд, позволено и любому провластному украинскому политологу.

Казус Манафорта

Примеров такого заблуждения можно привести множество, но законы жанра не позволяют распыляться в обилии фамилий и цитат. Возьму лишь наиболее характерные из них.

Например, тесно сотрудничающего с Банкового политолога Тараса Березовца. 15 августа минувшего года Тарас разразился гневной публикацией в адрес "провального" кандидата в американские президенты: "Похоже, Трамп не услышал доброго совета не трогать Украину и потому проиграет выборы. The New York Times посвятила целое расследование деятельности главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта в Украине и объемам кэша, полученного от Януковича. Не знаю, додумается ли штаб Клинтон прислать к нам бригаду журналистов, но именно в Украине может оказаться та самая погибель Трампова. Дональд, ну ведь я же предупреждал, не нужно соваться в дела Украины, это всё плохо закончится. И теперь увольняй Манафорта или нет, всё пойдёт не так".

Если бы это была цитата блогера, вольно излагающего, что в голову придет, на нее не стоило бы и внимания обращать. Но Тарас никогда не скрывал свои взгляды, практически повторяющие официальную позицию властей. Он просто более четко сказал то, что хотели произнести многие официальные лица, но не находили по разным причинам нужных слов.

Немного раньше министр внутренних дел Арсен Аваков, фигура куда значимее Березовца, назвал заявление Трампа по Крыму "бесстыдным", а самого кандидата в президенты Америки "маргиналом": "И опасен он как для Украины, так и для США в такой же степени. Не может маргинал, потакающий диктатуре Путина быть гарантом демократических свобод в США и мире".

Таким же резким был и тогдашний премьер Арсений Яценюк: "Официальный кандидат в президенты Соединенных Штатов бросает вызов ценностям свободного мира, цивилизованного порядка и международного права. Это тяжело назвать незнанием. Это – преступление этических и цивилизационных принципов". Яценюк подчеркнул, что американцы заслуживают более ответственного и умного президента.

"Гудбайден"

Против Трампа в Киеве была развернута целая пропагандистская кампания, которая не осталась незамеченной в Вашингтоне. Появилась так называемая "амбарная книга" Партии регионов, в которой якобы фиксировались все незаконные платежи, осуществляемые во время предвыборной кампании Януковича в 2010 году. На первые страницы этого странного документа выползли суммы, якобы выплаченные предвыборным штабом американскому политтехнологу Полу Манафорту. Вмиг эта история стала известной в Америке, Трамп вынужден был отстранить Манафорта от участия в своей кампании, в проведении которой тот играл далеко не последнюю роль.

В череде "антитрамповских" акций следует выделить состоявшийся совсем недавно визит вице-президента Джо Байдена в Киев, получивший в четях острословное название "Гудбайден". Безусловно, поездка была анонсирована давно, и, хотя реальные цели просматривались с трудом, отменить ее никто не мог. Байдену было не до Украины, он, судя по всему, лишь зачищал следы, которые оставила на украинской территории уходящая администрация. Вряд ли его интересовало, какое наследие придется разгребать президенту Украины.

Впрочем, представителям "крупнейшей страны Европы", как назвал Украину во время встречи с Байденом Петр Порошенко, переобуваться на ходу не привыкать. Любимый политолог Банковой Тарас Березовец пошел еще дальше и теперь ходит в майке с изображением Дональда Трампа.

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Сам же украинский лидер в Давосе сделал претензионное заявление: "Избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп имеет уникальные возможности для использования всего своего влияния для поддержки Украины в ее борьбе за свободу и демократию".

Возможность Трамп, конечно, имеет, а вот будет ли у него такое желание – вопрос куда более интересный.