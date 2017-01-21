Донбасс, АТО и фактор Трампа

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Минский формат переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе пока не дал значимых результатов, его хорошо бы расширить, добавив в качестве участника США. Администрация Барака Обамы не была заинтересована в устойчивом перемирии на Донбассе, но есть надежда, что новая американская администрация может оказать давление на Киев. Об этом сказал старший научный сотрудник Института философии Академии наук Беларуси Алексей Дзермант в ходе телемоста "Киев-Минск", состоявшемся в редакции РИА Новости Украина.

Если не договорятся в Минске…

Участники телемоста обсудили, среди других вопросов, вопрос о том, стоит ли менять переговорную площадку. Дзермант отметил, что высказываемые иногда в Киеве претензии к минской переговорной площадке "имеют внутриукраинские причины" — определенные силы пытаются таким образом затянуть переговоры или добиться какого-то преимущества для себя.

Политолог отметил, что, по его мнению, площадку менять не нужно, но вот переговорный формат "действительно требует определенного реформирования" — для достижения результата можно было бы привлечь США.

По его словам, "уходящая, уже практически ушедшая американская администрация" в прочном перемирии (на Донбассе — Ред.) не была заинтересована, напротив, ей "было интересно эту незаживающую рану как можно дольше использовать ради своих геополитических целей".

Дзермант высказал мнение, что "надежда может быть связана с новой администрацией США, но надо привлекать переговорщиков с американской стороны".

Сделать это нужно, по его словам, для баланса, поскольку РФ может эффективно воздействовать на республики Донбасса, а вот Европа не имеет достаточных рычагов для давления на Киев. ЕС обещает безвиз и политическую поддержку, но Киеву этого мало.

"Украине требуются… некие гарантии, некие финансовые вливания, некая поддержка. И это все на сегодня может обеспечить только одна держава — это Америка. Поэтому если Америка вовлекается в переговоры, если ее представитель участвует в минском процессе, то, мне кажется, это позволит если не выйти на какой-то прорыв, то, по крайне мере, позволит направить процесс в какое-то позитивное русло", — предположил политолог.

По его словам, нужно учитывать цели участников переговоров. Белорусский политолог отметил, что "со стороны России это действительно возвращение непризнанных республик, в том или ином статусе, в Украину". На самом Донбассе существует несколько мнений: "либо (существовать — Ред.) в формате независимых государств, либо в формате автономии в составе Украины, либо… вхождение в состав России".

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Украине, по словам эксперта, надо определиться: часть украинского общества и политикума за то, чтобы вернуть Донбасс, но высказываются мнения и о необходимости "отказаться от Донбасса". Пока Киев ведет себя непредсказуемо именно по той причине, что "у европейских государств очень мало рычагов давления на Украину, нужно привлекать тех, кто эти рычаги имеют", считает Дзермант.

Америка займется своими делами

Принимавший участие в работе телемоста в киевской студии политолог, директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник сказал, что пока трудно прогнозировать развитие событий в США, но предположил, что "противостояние внутри американского истеблишмента в связи с приходом Трампа только возрастет".

По этой причине можно ожидать, что США, возможно, не будут доминировать в решении украинского кризиса, скорее — самоустранятся, поскольку будут заняты внутренними проблемами, сделал прогноз эксперт. В то же время, по его словам, надо понимать, что "Трамп пришел с имиджем очень сильного лидера, и уступать он не сможет, даже если бы и хотел".

REUTERS Lucy Nicholson Дональд Трамп на инаугурации

"Минск-2" как "поражение"

Бортник также отметил, что надо помнить и о восприятии "Минска-2" радикально настроенной частью украинского общества.

"Минские соглашения патриотической частью общества воспринимаются как откровенное поражение. И, соответственно, любой саботаж в выполнении соглашений воспринимается как победа, во всяком случае, как попытка избежать этого поражения", — сказал политолог.

Он пояснил: "Минск-2" предусматривает создание в составе Украины автономных образований — "такой сценарий был воспринят даже как элемент предательства со стороны президента".

Поэтому сейчас радикальной частью украинского политикума предпринимаются попытки все "переиграть", попытки дискредитировать сами соглашения, поэтому выдвигаются новые идеи (изменение формата, ввод миротворцев и пр.) — лишь бы выйти за рамки "Минска-2". Но это не так просто сделать, подчеркнул Бортник, напомнив, что минские соглашения — "это не просто документ Зурабова, Кучмы и других… эти соглашения были проголосованы в виде резолюции СБ ООН".

Худой мир лучше доброй войны

Эксперт-международник, бывший руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин отметил, что уже и радикально настроенные украинские политики понимают, что переговоры всегда лучше войны, а "альтернатива минским договоренностям, какими бы ненадежными они не были — это только война".

Он добавил, что минские договоренности, по его мнению, "являются попыткой решить локальный вопрос Донбасса без учета более общей ситуации — отношений между Россией и Западом, которые и являются основой (украинского — Ред.) конфликта". И поэтому в будущем, предположил Волошин, возможно некое "большое соглашение".

Что касается процесса реализации "Минска-2", то Волошин констатировал: в 2016 году наблюдалось "очевидное торможение при одновременным нежелании идти на эскалацию с обеих сторон — это было связано с ожиданием изменений в Вашингтоне".

Эксперт отметил, что в Киеве многие считали это выжидание наивным, будучи уверенными в победе Хиллари Клинтон — "но имеем тот результат, который показывает, что кто-то в Москве оказался большим провидцем, чем большая часть западных элит".

Волошин добавил, что изменения в Вашингтоне меняют всю политическую конфигурацию: "убери из американской стратегии политику постепенного выдавливания России с постсоветского пространства, и автоматически исчезает дискуссия о НАТО в контексте (вступления в альянс — Ред.) Украины, например".

По словам эксперта, если предположить, что администрация Трампа не настроена на конфронтацию с Россией, то "тогда ситуация на востоке Украины выглядит решаемой".