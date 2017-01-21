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    В мире

    Трамп: нужно уничтожить ИГ - "иного выбора нет"

    Тема:

    Военная кампания против "Исламского государства" (595)

    (обновлено: )24030
    По словам Трампа, радикальный исламский терроризм должен быть стерт с лица земли. Трамп заявил, что США "не использовали настоящие возможности" в борьбе с терроризмом.
    Дональд Трамп на инаугурации
    REUTERS Carlos Barria

    КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп во время посещения штаб-квартиры ЦРУ в Лэнгли заявил, что нужно уничтожить запрещенную в США, России и других странах террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ).

    Инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Инаугурация Трампа: реакция в соцсетях

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    "Надо избавиться от ИГ, иного выбора у нас нет… Радикальный исламский терроризм должен быть стерт с лица земли", — сказал Трамп, выступая перед сотрудниками ЦРУ.

    По его словам, США "не использовали настоящие возможности" в борьбе с терроризмом.

    Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что президенту США Дональду Трампу, который ранее назвал своим главным приоритетом уничтожение террористической группировки "Исламское государство", необходима поддержка именно России, а не Украины или Польши.

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