Инаугурация Трампа: реакция в соцсетях

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Инаугурация нового, 45-го президента США Дональда Трампа была одним из самых ожидаемых событий нового 2017 года. Позабыв о многих отечественных бедах, именно об этом в последние дни говорили многие украинцы. Именно туда из-под купола родной Рады устремилось на днях большинство украинских политиков…

В день инаугурации противники Дональда Трампа устроили в Вашингтоне масштабные погромы: протестующие разбивали витрины и стекла машин, а также сожгли припаркованный лимузин. Полиции пришлось применить против активистов слезоточивый газ и шумовые гранаты. В ходе беспорядков задержаны 217 человек. Среди полицейских есть пострадавшие.

В украинском сегменте соцсетей отголоски инаугурации нового президента США прошли не менее шумно. Уже вторые сутки отечественные политики, эксперты и аналитики не перестают комментировать это эпохальное событие: "С приходом Трампа, похоже, эра популизма сменится эрой протекционизма…". "Надеюсь, что теперь, когда инаугурация #Trump стала реальностью, все успокоятся… и попытаются что-то изменить в Украине", — есть и такие мнения в соцсетях.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook