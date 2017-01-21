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    По всему миру женщины выходят на акции протеста против Трампа - СМИ

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    Президентство Трампа: протесты, первые указы (597)

    (обновлено: )30001
    Согласно информации организаторов акций протеста, митингующие выступают не как антитрамповское движение, а против пропаганды ненависти, женоненавистничества, нетерпимости, ксенофобии.
    Акции протеста женщин против Трампа
    BuzzFeed / Twitter

    КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. По всему миру тысячи женщин выходят на акции протеста против президента Дональда Трампа. об этом сообщает агентство Рейтер.

    Инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Согласно информации, марши прошли или пройдут по всему миру, в частности в Берлине, Париже, Риме, Вене, Женеве, Амстердаме, Найроби, Сиднее, Мельбурне и Токио.

    "Мы выступаем не как антитрамповское движение само по себе, мы протестуем против пропаганды ненависти, женоненавистничества, нетерпимости, ксенофобии", — заявила одна из организаторов.

    Ранее сообщалось, что протестующие против избранного президента США Дональда Трампа в день инаугурации разбили окна нескольких магазинов и автомобилей в Вашингтоне.

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