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    CNN отключил из эфира Мадонну за нецензурную лексику в адрес Трампа

    Тема:

    Президентство Трампа: протесты, первые указы (599)

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    Согласно информации, в ходе дальнейшего выступления Мадонна спела свою песню Express Yourself. В песне она также изменила текст на ругательства в адрес Трампа.
    Певица и актриса Мадонна
    RIA News Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Телеканал CNN отключил из эфира речь певицы Мадонны, которая использовала нецензурную лексику в адрес президента США Дональда Трампа.

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    Мадонна выступала на массовой акции протеста в Вашингтоне, на которой собралось, по разным оценкам, до полумиллиона человек. В ходе выступления Мадонна дважды матом обругала Трампа, после чего трансляция прервалась, а ведущая CNN извинилась перед зрителями за непечатную лексику. "Мы от этого воздержимся. Это Мадонна, мы не знали, что она собиралась сказать", — сказала ведущая.

    В ходе дальнейшего выступления Мадонна спела свою песню Express Yourself ("Самовыражайся"), в которой также изменила текст на ругательства в адрес Трампа.

    На акции протеста в Вашингтоне выступил ряд других известных деятелей, в том числе певица Алиша Киз, режиссер Майкл Мур, актриса Скарлетт Йоханссон.

    Ранее сообщалось, что по всему миру тысячи женщин выходят на акции протеста против президента Дональда Трампа.

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