Гулять так гулять. Массовый саботаж в Верховной Раде

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Основное место работы, куда нардепов делегировал украинский народ, в новом году стало для них второстепенным. Первая рабочая неделя в 2017-м явно не задалась. Вялый вторник, когда в зале заседаний было шаром покати, поначалу можно было списать на то, что еще не все слуги народа приехали с теплых стран. Когда тенденции повторились в среду, подумалось, что в день работы комитетов в Раде редко бывает аншлаг. Но когда пустыми креслами удивил традиционно ударный для парламента четверг, пришло время бить тревогу.

Не хватает дисциплины

Вечером того же дня спикер ВР Андрей Парубий и вовсе был вынужден прекратить вечернее заседание парламента из-за недостаточного количества депутатов на местах. Рейтинговое голосование показало присутствие в зале лишь 169-ти нардепов.

"Коллеги, я больше не буду уговаривать. В связи с тем, что нет необходимого количества депутатов, я объявляю вечернее заседание Верховной Рады закрытым, - заявил председатель Рады. — Такое отношение к работе неприемлемо, ведь на Согласительном совете ко мне постоянно обращаются по многим законопроектам, а когда речь идет о принятии решений, в зале не хватает дисциплины для плодотворной работы".

Особый статус

Можно ли представить нечто подобное в реальной жизни? Приходишь в аптеку за лекарствами, а продавец отлучился в неизвестном направлении. Скупившись в супермаркете, вдруг обнаруживаешь, что у кассира оказались дела поважнее. А что будет, если рядовой служащий, коих в Украине миллионы, среди недели решит попросту не выйти на работу? Минимум, что ждет такого любителя отдохнуть — выговор, штраф и неодобрение со стороны коллектива. Но народные депутаты у нас — люди с особым статусом, так что и условия работы у них должны быть не такие как у простых людей. Если раньше ленты новостей пестрили всевозможными рейтингами парламентских прогульщиков, то теперь в тунеядцы впору записывать чуть ли не половину состава Верховной Рады.

Трамп как прикрытие

Куда подевались депутаты в первую официально рабочую неделю сказать сложно. Окунались в прорубь на Крещение? В фотолентах на подобных мероприятиях был замечен разве что православный депутат от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский, тогда как большинство представителей истеблишмента чуть ли не впервые проигнорировали купания. Возможно, целый десант украинских законодателей отправился в заокеанское путешествие на инаугурацию президента США Дональда Трампа? Тоже вряд ли. Ведь в числе тех, кто изъявил желание воочию увидеть историческое событие и потратится на приглашения и поездку значились лишь несколько парламентариев. Это же в кулуарах подтверждает и замглавы фракции "Батькивщина" Сергей Соболев.

"То, что депутаты поехали к Трампу в США — это ложь, на самом деле в Вашингтоне сейчас не больше десятка нардепов. Остальные просто воспользовались этим предлогом, чтобы объяснить свое отсутствие в парламенте. Это легко проверить, ведь не же могут 350 депутатов быть на инаугурации американского президента", — сказал Соболев.

Лишить зарплаты, отобрать мандат

Возмущается положением вещей и лидер радикалов Олег Ляшко, который требует опубликовать списки прогульщиков, лишить их месячной зарплаты, а после трех прогулов и вовсе забирать мандат депутата.

"За что они получают зарплату, если не ходят на работу?— сокрушается политик. — Кто-то делает себе пластические операции, кто-то банально отдыхает. А вообще количество депутатов надо сократить до 200. Зачем нам 450 дармоедов в парламенте, если они ничего не делают? Содержать их — слишком дорогое удовольствие для страны".

На законодательном уровне предлагают ввести серьезные санкции для прогульщиков и другие депутаты из числа дисциплинированных. Так, внефракционная Виктория Пташник из комитета по экономическим вопросам предлагает скорректировать депутатские зарплаты в пользу тех, кто практически не пропускает работу.

"В нынешнем парламенте все депутаты получают одинаковую сумму зарплат, что считаю в корне неправильным. Как мы знаем, в Раде хватает прогульщиков, а также тех, кто вообще не появляется в парламенте. Игнорируют депутаты и заседания профильных комитетов, где из-за отсутствия людей часто невозможно собрать кворум. К слову, в ВР уже зарегистрирован законопроект, который предусматривает снижение суммы зарплаты на 50 процентов, в случае, если депутат систематически игнорирует заседания парламента и комитетов. Вырученные деньги можно направить тем, кто реально работает, не покладая рук", — говорит нардеп.

Патриоты вне критики

О том, что нынешние массовые прогулы могут войти в историю отечественного парламентаризма говорит депутат нескольких созывов Тарас Чорновил. По его словам, даже в самые непростые времена нардепы не позволяли себе такой наглости.

Украинское фото Тарас Чорновил. Архивное фото

"В Раду попали люди, которые никогда не блистали интеллектом, но зато с огромным гонором. Кто-то гражданский активист, кто-то причастен к АТО. Попробуй такому что-то сказать, так тебе сразу же ответят, что ты преследуешь патриотов. Достаточно лично короновать себя в патриоты и ты уже вне критики. Даже если патриот за государственные деньги не выполняет своей работы, а параллельно еще ворует и паскудит. Я четыре созыва пробыл в Раде и видел разных персонажей, но такой самовлюбленности и наглости никогда раньше не видел. Многие два раза появились на Майдане и теперь считают, что свое для Украины уже сделали", — говорит Чорновил.

Штрафы не помогут

По его словам, бороться с прогулами в парламенте можно только ужесточением законодательства.

"Штрафы — не лучший выход. Ведь для большинства из депутатов любой штраф — сущие пустяки. Хороший вариант — законодательно зафиксировать бездеятельность нардепов, большинство из которых утром приходят, регистрируются, после чего уходят заниматься бизнесом, фитнесом, салонами красоты и т. д. Нужно обязать депутатов голосовать по каждому из пунктов повестки дня. Если в Раде есть сто вопросов, поставленных на голосование, то депутат сто раз должен нажать на кнопку. Если человек не проголосовал 10% законов, этот день засчитывается как прогул. Параллельно нужно начать общественные кампании жесткого влияния, чтобы прогулы стали позорным явлением. Возможно, когда порицание со стороны людей станет невыносимым, депутаты перестанут прогуливать", — подытожил Чорновил.